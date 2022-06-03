Российские хакеры полтора месяца терроризируют Коста-Рику: хотят выкупа и свержения власти

Хакеры из группы Conti полтора месяца непрерывно атакуют госорганы Коста-Рики, страны в Северной Америке, не оставляя попыток получить выкуп от правительства. Сначала потребовали 10 миллионов долларов. Теперь требования выросли.

Атака началась 18 апреля и продолжается по сей день. Под ударом министерства, фонды, университеты и электроэнергетические компании.

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Какая ситуация сейчас

Цифровые службы Министерства финансов Коста-Рики не работают с 18 апреля. Атаки коснулись таможенной и налоговой системы, а также системы здравоохранения, Министерства труда, Национального метеорологического института, Министерства науки, инноваций, технологий и телекоммуникаций.

Многие важные процессы "перешли на ручку и бумагу". Торговля парализована, обычные граждане до сих пор не могут получить доступ к государственным услугам онлайн, частные компании не могут отчитываться о своих доходах и получать плату за свои услуги.

Мы наблюдаем начало эры беспрецедентных кибератак,

– говорит Диего Гонсалес, руководитель отдела кибербезопасности Палаты информационных и коммуникационных технологий Коста-Рики.

Он предположил, что последствия, которые наблюдаются в Коста-Рике, являются прелюдией к предстоящим атакам по всему миру.

Первоначально преступники требовали выкуп в размере 10 миллионов долларов за данные восьми государственных учреждений.

за данные восьми государственных учреждений. Получив отказ, хакеры начали взламывать местные организации одну за другой, сначала увеличив сумму выкупа до 20 миллионов долларов, а позже снизив ее до 15 миллионов. Теперь у них новая цель: свергнуть местное правительство.

На помощь стране пришли США, ранее также становившиеся целью Conti. ФБР к январю 2022 года обнаружило более тысячи жертв атак, связанных с Conti. От своих жертв они получили более 150 миллионов долларов, что сделало их программу самым результативным вирусом из когда-либо зарегистрированных. Вредоносное ПО Conti входит в тройку основных вариантов атак на критически важную инфраструктуру США, затрагивающую производственный, финансовый, технологический, пищевой и строительный секторы.

Штаты предложили вознаграждение до 10 миллионов долларов за информацию , которая поможет установить местонахождение ключевых лидеров Conti. Еще до 5 миллионов долларов обещают за информацию, которая приведет к их аресту и осуждению.

, которая поможет установить местонахождение ключевых лидеров Conti. Еще до 5 миллионов долларов обещают за информацию, которая приведет к их аресту и осуждению. Но и хакеры в одиночку не остались – к ним присоединились другие группировки.

Власти Коста-Рики до сих пор отказываются платить, теряя ежедневно около 30 миллионов долларов. Только за первые два дня атаки Торговая палата оценила ущерб более чем в 125 миллионов долларов.

Между тем, некоторые из похищенных документов уже появились на сайте банды.

Министр финансов Ногуи Акоста предупредил, что правительство не уверено, сможет ли сбалансировать бухгалтерские книги в мае, и не знает, правильно ли уплачиваются налоги.

Чрезвычайное положение и смена власти

8 мая президент Коста-Рики Родриго Чавес объявил чрезвычайное положение, которое удерживают до сих пор. Случилось это в первый день его официальных полномочий в роли главы государства. Новый президент сразу столкнулся с негативными настроениями среди населения – несколько десятков тысяч госслужащих больше месяца не могут получить заработную плату.

Тем временем хакеры, сами создавшие проблему, призвали граждан Коста-Рики восстать против правительства. Оно в свою очередь пришло к власти только через три недели после начала кризиса и сразу заявило, что вести переговоры с террористами не будет.

Пока серьезных волнений нет, но, как пишут источники, кризис уже подтолкнул учителей к мобилизации против власти. Некоторые из них не получали зарплату с февраля, еще за два месяца до атак, поэтому объединились и планируют протестовать перед офисом президента.

Хакерам помогают предатели?

Президент Чавес в одном из своих комментариев местным СМИ заявил, что Conti пользуется помощью изнутри: коллаборационисты в Коста-Рике помогают шантажировать правительство. Однако никаких доказательств в подтверждение этой теории он не предоставил.

Мы находимся в состоянии войны, и это не преувеличение. Война ведется против международной террористической группировки. Есть очень точные признаки того, что кто-то внутри страны сотрудничает с Conti,

– сказал Родриго Чавес.

Однако известно, что на сторону хакеров стала еще одна группировка под названием Hive. Его программа-вымогатель была развернута как минимум на 30 из 1500 государственных серверов.

31 мая Hive взломали Национальную службу здравоохранения. Доподлинно неизвестно, каковы последствия, но предполагают, что это могло привести к задержкам медицинской помощи и операций. Некоторые центры общественного здравоохранения вообще закрылись, заявив, что они не могут "выписывать какие-либо рецепты на лекарства".

В этот же день отключились системы фонда социального обеспечения. Масштабы нанесенного ущерба до сих пор неясны.

Непонятно, работают они вместе или новая группировка просто решила откусить и себе кусок добычи, воспользовавшись хаосом.

Почему именно Коста-Рика и при чем здесь Украина

Начало атак на Коста-Рику совпало с атаками на госорганы Перу. Conti объявили, что взломали Национальное управление разведки страны и пригрозили опубликовать конфиденциальные данные, если правительство не заплатит выкуп. За последние 90 дней злоумышленники взломали и пытались требовать деньги у 15 государственных учреждений Бразилии, девяти в Аргентине, шести в Колумбии, четырех в Эквадоре и трех в Чили. В целом, жертвами становятся именно страны Южной Америки и южной части Северной.

Это связывают с тем, что многим латиноамериканским странам не хватает технических знаний или законов о киберпреступности для борьбы с киберугрозами. У них практически нет планов защиты критической инфраструктуры, групп реагирования на инциденты кибербезопасности и они не могут своевременно и адекватно идентифицировать атаки.

Еще одной вероятной причиной такого внимания к Коста-Рике называют то, что страна является открытым союзником Соединенных Штатов. Дело в том, что после вторжения России в Украину хакеры Conti угрожали атаковать врагов Кремля. Группировка заявила о полной поддержке российского правительства, написав: "Если кто-то решит организовать кибератаку или какие-либо военные действия против России, группа собирается использовать все возможные ресурсы, чтобы нанести ответный удар по критически важным инфраструктурам врага".

При этом основатель коста-риканского консалтингового агентства по кибербезопасности ATTI Cyber Эстебан Хименес говорит, что разработка основного программного обеспечения Conti осуществляется на средства правительства России. Программное обеспечение, которое использовалось в последние месяцы в Коста-Рике, является "вариантами многих пакетов атак, полученных и изученных от атак в Украине и США". Таким образом, можно говорить, что опыт, приобретенный Conti в атаках против Украины, сейчас применяется в Коста-Рике.