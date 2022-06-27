Российские хакеры объявили войну Литве: чем угрожают и чего требуют

Группировка Killnet выдвинула правительству Литвы ультиматум. На выполнение требований дали 48 часов. Время уже прошло и российские киберпреступники якобы начали атаковать правительственные ресурсы страны. Однако все ли именно так?

Killnet требуют разблокировать транзит товаров в Калининград, о запрете которого СМИ сообщили 18 июня. Днем ранее начали действовать ограничения по импорту и транзиту российской стали и других изделий из черных металлов в Евросоюз. Поэтому Литва ограничила курсирование поездов с подсанкционными товарами. В российском МИД назвали действия Литвы нарушением международно-правовых обязательств и пригрозили ответными действиями. Российские киберпреступники присоединились к угрозам и 25 июня опубликовали видеообращение.

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Killnet атакует Литву

Вам нужно прислушиваться к нашему обращению, потому что у вас нет шанса на противостояние с нами. Зато у вас есть 48 часов на разблокировку транзита в Калининград. Если этого не произойдет, более 500 компаний из вашей страны окажутся в ужасных условиях в понедельник. Мы ждем немедленной реакции и уже готовы нанести точечный удар в сердце вашей системы. [...] Решите этот вопрос сами или мы решим его за вас,

– заявили хакеры.

Теперь в телеграмм-канале Killnet один за другим публикуются сообщения об успешных атаках.

В одном из таких утверждается, что была нарушена "работа всей онлайн-бухгалтерии Литвы", а первый удар взяла на себя система B1, используемая в стране для бухучета.

По словам хакеров, ошибка авторизации сделала недоступными миллионы документов.

Также заявляют о взломе "главной сетевой инфраструктуры", что привело к блокированию электронных доступов к системе правительственных учреждений.

Еще одно сообщение говорит об атаке на налоговую службу страны.

Репутация у Killnet неоднозначна. Пользователи сети неоднократно обвиняли группировку в том, что она действительно присваивает себе чужие заслуги, принимая ответственность за работу других хакеров. Кроме того, иногда они заявляют об атаках, которые никто не замечает. Например, в своем телеграм-канале они сообщали о нападениях на телефонных операторов, серверы электронной почты, платежную систему и даже украинский сервис для е-идентификации и аутентификации пользователей ID.GOV.UA. Однако информации об этом нет. Не сообщали о таких инцидентах ни официальные источники, ни СМИ. Поэтому неясно, были ли они вообще.

Возвращаясь к нынешним атакам, можно сказать, что как минимум одна из них – нападение на налоговую службу Литвы – успешна: сайт vmi.lt пока не работает.



Атака на сайт vmi.lt / Скриншот 24 канала