Killnet требуют разблокировать транзит товаров в Калининград, о запрете которого СМИ сообщили 18 июня. Днем ранее начали действовать ограничения по импорту и транзиту российской стали и других изделий из черных металлов в Евросоюз. Поэтому Литва ограничила курсирование поездов с подсанкционными товарами. В российском МИД назвали действия Литвы нарушением международно-правовых обязательств и пригрозили ответными действиями. Российские киберпреступники присоединились к угрозам и 25 июня опубликовали видеообращение.
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Killnet атакует Литву
Вам нужно прислушиваться к нашему обращению, потому что у вас нет шанса на противостояние с нами. Зато у вас есть 48 часов на разблокировку транзита в Калининград. Если этого не произойдет, более 500 компаний из вашей страны окажутся в ужасных условиях в понедельник. Мы ждем немедленной реакции и уже готовы нанести точечный удар в сердце вашей системы. [...] Решите этот вопрос сами или мы решим его за вас,
– заявили хакеры.
Теперь в телеграмм-канале Killnet один за другим публикуются сообщения об успешных атаках.
- В одном из таких утверждается, что была нарушена "работа всей онлайн-бухгалтерии Литвы", а первый удар взяла на себя система B1, используемая в стране для бухучета.
- По словам хакеров, ошибка авторизации сделала недоступными миллионы документов.
- Также заявляют о взломе "главной сетевой инфраструктуры", что привело к блокированию электронных доступов к системе правительственных учреждений.
- Еще одно сообщение говорит об атаке на налоговую службу страны.
Возвращаясь к нынешним атакам, можно сказать, что как минимум одна из них – нападение на налоговую службу Литвы – успешна: сайт vmi.lt пока не работает.
Атака на сайт vmi.lt / Скриншот 24 канала