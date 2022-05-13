Российские хакеры могли взломать сайт Евровидения, чтобы помешать людям голосовать за Украину

Международный песенный конкурс "Евровидение" мог быть атакован российскими хакерами в попытке помешать Украине завоевать победный титул.

Прокремлевская группа хакеров Killnet намекнула, что отключила систему онлайн-голосования с помощью DDoS-атаки. Веб-сервис для голосования наполнили трафиком, поэтому ему будет трудно обработать запросы от пользователей.

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Организаторы Евровидения заявили, что ситуация под контролем, а представитель объяснил, что со стороны технических специалистов принимают ряд мер по обеспечению защиты от кибератак, чтобы ничто не помешало пользователям проголосовать так, как они этого хотят.

В ответ Killnet заявили, что система голосования не защищена, но хакеры не будут проводить еще одну атаку, поскольку "это не стоит потраченного времени".

Украина на Евровидении

Украинская фолк-рэп-группа Kalush Orchestra получила мощную поддержку, что позволило выйти в финал конкурса.

Kalush Orchestra поблагодарили зрителей и тех, кто голосовал за коллектив, отметив, что они были "совершенно сосредоточены на финале, чтобы показать, что украинская культура жива".

Напомним, что России запретили участвовать в конкурсе, поскольку организаторы считают, что ее участие может "нанести вред репутации конкурса".

Кто прошел в финал Евровидения 2022

С первого полуфинала:

Литва: Моника Лю – Sentimentai

Швейцария: Мариус Бэр – Boys Do Cry

Украина: Kalush Orchestra – Стефания

Нидерланды: S10 – De diepte

Молдова: Zdob și Zdub и Frații Advahov – Trenulețul

Португалия: Маро – Saudade, saudade

Исландия: Сигга, Бета и Элин – Með hækkandi sól

Греция: Аманда Тенфиорд – Die Together

Норвегия: Subwoolfer – Give That Wolf a Banana

Армения: Роза Линн – Snap

Со второго полуфинала:

Бельгия: Джереми Макизе – Miss You

Чехия: We Are Domi – Lights Off

Азербайджан: Надир Рустемли – Fade to black

Польша: Охман – River

Финляндия: The Rasmus – Jezebel

Эстония: Стефан – Hope

Австралия: Шелдон Райли – Not the Same

Швеция: Корнелия Джейкобс – Hold Me Closer

Румыния: WRS – Llámame

Сербия: Констракт – In Corpore Sano

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В финале также выступят представители Большой пятерки:

Великобритания: Сэм Райдер – Space Man

Германия: Малик Гаррис – Rockstars

Испания: Шанель – SloMo

Италия: Махмуд и Бланко – Бривиди

Франция: Алван и Ахез – Фуленн

Большой финал состоится в Турине в субботу, 14 мая. В Украине его можно будет посмотреть на телеканале "UA:Культура" и диджитал-платформах Общественного телевидения, а также в приложении "Дия" и послушать на "Радио Луч".