Российские хакеры могли взломать сайт Евровидения, чтобы помешать людям голосовать за Украину
Источник:Metro
Международный песенный конкурс "Евровидение" мог быть атакован российскими хакерами в попытке помешать Украине завоевать победный титул.
Прокремлевская группа хакеров Killnet намекнула, что отключила систему онлайн-голосования с помощью DDoS-атаки. Веб-сервис для голосования наполнили трафиком, поэтому ему будет трудно обработать запросы от пользователей.
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Организаторы Евровидения заявили, что ситуация под контролем, а представитель объяснил, что со стороны технических специалистов принимают ряд мер по обеспечению защиты от кибератак, чтобы ничто не помешало пользователям проголосовать так, как они этого хотят.
В ответ Killnet заявили, что система голосования не защищена, но хакеры не будут проводить еще одну атаку, поскольку "это не стоит потраченного времени".
Украина на Евровидении
Украинская фолк-рэп-группа Kalush Orchestra получила мощную поддержку, что позволило выйти в финал конкурса.
Kalush Orchestra поблагодарили зрителей и тех, кто голосовал за коллектив, отметив, что они были "совершенно сосредоточены на финале, чтобы показать, что украинская культура жива".
Напомним, что России запретили участвовать в конкурсе, поскольку организаторы считают, что ее участие может "нанести вред репутации конкурса".
Кто прошел в финал Евровидения 2022
С первого полуфинала:
- Литва: Моника Лю – Sentimentai
- Швейцария: Мариус Бэр – Boys Do Cry
- Украина: Kalush Orchestra – Стефания
- Нидерланды: S10 – De diepte
- Молдова: Zdob și Zdub и Frații Advahov – Trenulețul
- Португалия: Маро – Saudade, saudade
- Исландия: Сигга, Бета и Элин – Með hækkandi sól
- Греция: Аманда Тенфиорд – Die Together
- Норвегия: Subwoolfer – Give That Wolf a Banana
- Армения: Роза Линн – Snap
Со второго полуфинала:
- Бельгия: Джереми Макизе – Miss You
- Чехия: We Are Domi – Lights Off
- Азербайджан: Надир Рустемли – Fade to black
- Польша: Охман – River
- Финляндия: The Rasmus – Jezebel
- Эстония: Стефан – Hope
- Австралия: Шелдон Райли – Not the Same
- Швеция: Корнелия Джейкобс – Hold Me Closer
- Румыния: WRS – Llámame
- Сербия: Констракт – In Corpore Sano
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В финале также выступят представители Большой пятерки:
- Великобритания: Сэм Райдер – Space Man
- Германия: Малик Гаррис – Rockstars
- Испания: Шанель – SloMo
- Италия: Махмуд и Бланко – Бривиди
- Франция: Алван и Ахез – Фуленн
Большой финал состоится в Турине в субботу, 14 мая. В Украине его можно будет посмотреть на телеканале "UA:Культура" и диджитал-платформах Общественного телевидения, а также в приложении "Дия" и послушать на "Радио Луч".