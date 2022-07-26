Российские хакеры атаковали маленький канадский городок: что требуют за прекращение IT-кошмара

Россияне продолжают терроризировать мир, устраивая хакерские атаки на отдельных людей, предприятия, государственные органы и даже целые города. К примеру, в канадском Сент-Мерисе они заблокировали некоторые IT-системы.

Как сообщают власти города, за этой кибератакой стоит российская группировка LockBit. Первые примеры ее деятельности относятся к 2019 году.

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Что известно

Вымогательская программа-шифровальщик лишила сотрудников доступа к внутренним системам и данным, которые теперь зашифрованы.

Судя по всему, злоумышленники получили доступ к данным всех жителей – это около 7,5 тысячи человек.

В общей сложности на своем сайте они отчитались о получении 67 гигабайтов данных , включая конфиденциальную информацию и финансовые документы.

, включая конфиденциальную информацию и финансовые документы. Чиновники Сент-Мерис узнали об атаке около 11 часов утра 20 июля 2022 года и быстро заблокировали еще не задетые IT-системы города, чтобы изолировать сеть и предотвратить дальнейший ущерб.

По словам администрации, муниципальные службы и городские системы транспорта, водоснабжения и водоотведения не пострадали и работают в обычном режиме.

Таймер обратного отсчета указывал, что город должен заплатить выкуп до полудня 30 июля, иначе данные будут опубликованы. Точную сумму выкупа не называют и неизвестно, собирается ли его город платить. Однако консультанты по кибербезопасности и юристы рекомендуют этого не делать.

LockBit: что известно