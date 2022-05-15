Российские хакеры атаковали Евровидение во время финала: Италии удалось отбить кибернападение

Во время финала песенного конкурса Евровидение-2022 российские хакеры атаковали эфир. Об этом официально заявили в Италии.

Итальянская полиция сообщила, что при голосовании и выступлениях участников в Турине как в полуфинале 10 мая, так и во время финала пришлось отбить несколько кибератак на сетевую инфраструктуру.

К теме Сразу после победы: Kalush Orchestra выпустил клип на песню "Stefania" о женщинах на войне

Подробности атаки пока не уточнили. Также нет официального заявления от организаторов песенного конкурса.

Организаторов атаки уже нашли – дороги ведут в Россию

Полиция уже идентифицировала злоумышленников, проводивших кибератаку Евровидения – ими оказалась хакерская группа Killnet и ее филиал "Легион".

Между тем, 14 мая в телеграм-канале, который координирует группу "Легион", действительно были сообщения, которые координировали DDOS-атаки на сервере песенного конкурса Евровидения. Атака началась в 22:13, а в 22:43 координаторы без объяснений приказали ее прекратить.

Но россияне не слишком послушали и продолжали "дудосить" серверы. Организаторам пришлось убеждать участников, что кибератаку нужно прекратить и призвали "отнестись к просьбе с пониманием". Не обошлось и без украинофобских изречений.



Часть сообщений российских хакеров в их канале / Скриншот Украинской Правды

Позже организаторы атаки сказали, что "так надо" и все "идет по плану", а также анонсировали какое-то событие – "завтра сами все увидите".

Заметим, что 13 мая прокремлевская хакерская группа Killnet заявила, что отключила систему онлайн-голосования с помощью DDoS-атаки. Сервис для голосования наполнили трафиком, чтобы трудно было обрабатывать запросы от пользователей. Организаторы Евровидения тогда заявили, что контролируют ситуацию.

Как прошло Евровидение-2022:

С рекордным отрывом зрительских голосов в песенном конкурсе победили Kalush Orchestra с песней Stefania. В общей сложности украинцы набрали 631 балл.

После выступления в прямом эфире участники группы призвали спасти Мариуполь и "Азовсталь". Эксперты беспокоились, что их могут дисквалифицировать, но организаторы конкурса увидели в этом не политические призывы, а гуманитарные.

Между тем, после слов Олега Псюка, количество запросов "Azovstal" в гугле взлетело вверх. Европейцы начали массово искать информацию о происходящем.

Второе место получила Великобритания – певец Сэм Райдер с 466 баллами. А третье место заняла Chanel с 459 баллами.

К теме – Kalush победил на Евровидении, какой была реакция мира на Мариуполь: смотрите видео