Как сообщает 24 канал со ссылкой на российские СМИ, аналитики также отметили, что, несмотря на все попытки блогеров перевести свою аудиторию на другие площадки, за ними последовали только самые преданные поклонники, которых оказалось всего 3 – 7% от общей базы пользователей.

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Что будет дальше

По мнению экспертов, заработки блогеров еще очень нескоро вернутся на прежний уровень, если вообще вернутся. Растущая аудитория российских платформ и подписок этому тоже не поспособствует. Дело в том, что большинство компаний прекратило инвестиции в Россию, а то и полностью покинуло страну. К этому списку каждый день присоединяются новые компании и услуги. Именно рекламные бюджеты этих организаций составляли большую часть заработка блогеров.

После блокировки соцсетей Meta, недавно признанной в России экстремистской организацией, количество пользователей российских аналогов существенно увеличилось.

Число посетителей в Rutube увеличилось на 64% за последний месяц.

Аудитория платформы Boosty (платформа монетизации авторского контента от входящего в состав "ВКонтакте" сервиса Donationalerts) тоже существенно возросла.

Интересно, что после блокировки соцсетей россияне стали активно пользоваться VPN-сервисами. С января 2022 года на начало апреля количество пользователей VPN-сервисов выросло в 53,5 раза.