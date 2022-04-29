Российские археологи разграбили скифский курган в Крыму, назвав это "спасением"

Во временно оккупированном Крыму так называемые археологи раскопали скифский курган IV века до нашей эры, в котором находилось захоронение знатной семьи. До сих пор объект не был потревожен грабителем.

Раскопками руководила Ирина Рукавишникова, научная сотрудница отдела скифо-сарматской археологии Института археологии РАН. По ее словам, несмотря на аномально холодную, снежную зиму и сложную конструкцию кургана, "раскопки были проведены вовремя и увенчались интересным научным результатом". Удалось исследовать археологически непотревоженный комплекс, что для скифских курганов большая редкость, ведь большинство подкурганных склепов скифской эпохи грабили и в древности, и в Новое время. Сложная архитектура комплекса и яркие находки говорят о том, что там была усыпальница семьи знатного скифа.

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Что известно

Раскопки, произведенные недалеко от Симферополя, источник называет "спасительными". Территория попала в зону строительства автомобильной дороги в обход города.



Еще не раскопанный курган во временно оккупированном Крыму / Фото Институт археологии Российской академии наук

Под курганом высотой 2,5 метра и диаметром 50 метров открыли полностью сохранившуюся каменную крепиду — опорную стену, окружавшую курган каменным кольцом. Она была составлена из каменных блоков разного размера, выложенных по кругу.

В центре кургана находилось основное погребальное сооружение – каменный склеп, датированный IV веком до нашей эры. Его стены расширялись вверх и были выложены из плит, уложенных плашмя друг на друга: так предотвращалось разрушение стен от давления насыпи.

Склеп был перекрыт бревнами и досками, на которые стародавние строители положили каменные плиты.

Вход в камеру склепа был сделан в южной части, к нему вел длинный коридор, который после захоронения аккуратно заложили камнем.

У нас мало данных об архитектуре скифских курганов предгорного Крыма этого периода, потому что многие известные склепы полностью разграблены или не были полноценно описаны при исследованиях. Сейчас нам известно, что для скифских курганов нет совершенно одинаковых архитектурных решений. Схожие конструкции были обнаружены в исследованных современными учеными курганах Белогорского могильника, Бэш-оба и в других курганах Белогорского и Симферопольского районов. Там находились и "царские" курганы скифов с каменной архитектурой,

– отметила Рукавишникова.

Раскопки кургана / Фото Институт археологии Российской академии наук

Внутри склепа под перекрытием в северной части археологи обнаружили коллективное захоронение, где в разное время было похоронено шесть человек.

При захоронении каждого последующего человека часть погребального инвентаря забирали, а останки похороненных ранее сдвигались.

Рядом с одним из черепов были найдены две нашивки с изображениями шагающих грифонов.

В южной части склепа археологи обнаружили останки еще одного погребенного, возле него обнаружили золотые серьги и нашивки, которыми когда-то была расшита одежда.

Кроме того, в подвале были найдены бронзовые наконечники стрел, наконечники от железного копья, длина которого была 2,5 метра.

Находки, сделанные в кургане / Фото Институт археологии Российской академии наук

Одежда в погребении знатных скифов, как правило, была украшена разнообразными золотыми нашивками. Нашивки, похожие на те, что мы обнаружили, были найдены ранее в ближайших курганах Южной и Левобережной Украины, Восточного Крыма (например, Туук-оба). Поскольку в погребении все нашивки (а это около 100 отдельных предметов) были на своих местах, мы сможем реконструировать костюм по крайней мере одного из похороненных здесь людей,

– продолжает признаваться в преступлении российская мародерка.

Сейчас полевые работы уже окончены, а кости исследуют антропологи. Они определят пол, возраст погребенных, степень их родства и состояние здоровья к моменту смерти. В дальнейшем планируется произвести объемную реконструкцию каменного склепа, провести исследование образцов органики, полученных от остатков накидки с бляшками и от перекрытия склепа. Также хотят реставрировать обнаруженное оружие.



Раскопанный курган во временно оккупированном Крыму / Фото Институт археологии Российской академии наук

Скорее всего, находки вывезут в Россию, чтобы развлекать ими местное население, рассказывая о "величественной русской культуре", но обязательно упуская, откуда эта культура была украдена. Если же этого не произойдет сразу и ценности кургана останутся в Крыму, нет гарантий, что их не попытаются вывезти, когда Украина приступит к освобождению полуострова от оккупации.



Раскопанный курган во временно оккупированном Крыму / Фото Институт археологии Российской академии наук