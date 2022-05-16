Российские аэропорты теряют оборудование для досмотра багажа и пассажиров: какими будут последствия

Российские аэропорты скоро потеряют возможность пользоваться оборудованием для досмотра багажа и пассажиров. Местный бизнес просит разрешить нелегальное использование, иначе столкнется с серьезными последствиями.

Россия, самолеты которой сейчас летают в очень ограниченное количество стран, беспокоится об… очередях. Странно, ведь россияне так хотели обратно в СССР, в котором очереди были одним из главных атрибутов.

Интересно Интернет заканчивается: у россиян перестал обновляться браузер Chrome

Россия без рамок

Ассоциация гражданской авиации "Аэропорт", в которую входят более 100 организаций, 5 мая обратилась в Министерство транспорта России с просьбой разрешить использовать иностранное оборудование с истекшим сроком эксплуатации для осмотра пассажиров и багажа.

Дело в том, что срок эксплуатации иностранных технических средств осмотра ограничен производителями до 10 лет, после чего эксплуатация нелегальна.

В документе отмечается, что во многих российских аэропортах эти сроки истекают в ближайшее время, при этом 90 процентов из них оснащены именно иностранным оборудованием, которое невозможно заменить из-за санкций.

Из-за отсутствия в необходимых количествах ТСД отечественного производства 90 процентов аэропортов РФ оснащены оборудованием из США, Великобритании, Германии и Финляндии, и из-за санкций заменить его на новое невозможно,

– пишет "Коммерсант".

Если аэропорты подчинятся правилам и прекратят использование рамок для проверки людей и багажа, то в таком случае пассажирам предстоят многочасовые очереди, поскольку аэропортам придется перейти на ручной визуальный обзор.

В аэропортах, с которыми поговорил источник, заявляют, что острой проблемы пока нет, и надеются на будущие поставки интроскопов и металлодетекторов из Китая и Беларуси. Однако по оценке ассоциации, импортозамещение и переоснащение новым оборудованием займет не менее пяти лет, и единственный выход – вернуть практику "продолжения ресурсов", которая до 2016 года проводилась по распоряжению Ространснадзора.

Вместе с тем собеседники пропагандистского издания отмечают, что даже в случае легализации использования средств, срок которых истек по договору, никто не отменял банальные поломки. В случае выхода из строя устройств проверки, ремонтировать их просто нечем. Поэтому они все равно будут постепенно исчезать из аэропортов.