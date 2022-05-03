Российская группировка хакеров Killnet атакует Молдову

Сайты госучреждений Молдовы подверглись атакам российских хакеров. Об этом пишет "НВ" со ссылкой на Службу информации и безопасности страны.

Речь идет о DDoS-атаке – процессе направления на цель такого большого количества запросов, которое система не способна обработать, и вследствие чего выходит из строя. Сообщается, что последствия атаки уже ликвидируют.

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Что известно

Кибератаку приписывают российской группировке Killnet, действующей по принципам хактивизма и специализирующейся на проведении DDoS-атак на страны, которые, по их мнению, поддерживают Украину. Группировка осуществляла такие атаки на правительственные сайты в странах ЕС и на вебинфраструктуру НАТО, а в последние дни были атакованы сайты госорганизаций в Румынии.

– говорит Служба информации и безопасности Молдовы.

В свое время группировка Killnet утверждала, что перед нападением России на Украину успешно атаковала сайт СБУ, однако украинская сторона эту информацию не подтвердила.

В начале марта эти же люди якобы "положили" сайт Anonymous.

А уже в конце того же месяца они угрожали Польше. Преступники решили предупредить власти страны: "Если ваше фашистское правительство спровоцирует конфликт между НАТО и войсками Российской Федерации, мы обещаем вам зашифровать все информационные системы, имеющие доступ к интернету в вашей стране, все ваши сетевые коммуникации превратятся в кучу ненужного железа."

Подобные действия, направленные против Молдовы, вызывают беспокойство по двум причинам. Во-первых, свои виртуальные хакерские атаки Россия часто координирует с учетом физических атак – с помощью оружия. Во-вторых, уже не первый раз мировая пресса обсуждает вероятные намерения оккупантов открыть новый фронт со стороны так называемой "Приднестровской Молдавской Республики" – непризнанного сепаратистского формирования, которое в начале девяностых откололось от Молдовы с помощью вооруженного конфликта, поддержанного Россией.

В последние несколько дней дискуссии о попытках втянуть в войну еще одну сторону вспыхнули с новой силой, когда сначала в местном радиотелецентре зафиксировали два взрыва, в результате которых были разрушены две антенны, а позже издание The Times написало, что Кремль принял решение о нападении на Молдову.