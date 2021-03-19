Россиянин Егор Крючков в суде в США признал себя виновным в попытке организовать кибератаку на компьютерную сеть компании Tesla в штате Невада. Об этом рассказал Минюст США, без указания название компании, которая была целью преступника. Также уже известно, когда объявят приговор.

Гражданин России признал вину в федеральном суде вчера, 18 марта 2021 года. В прошлом году он попытался завербовать сотрудника компании в Неваде за 1 миллион долларов – тот должен был установить вредоносное программное обеспечение в компьютерную сеть. Однако от взятки неназванный работник отказался и в результате помог властям США сорвать запланированную атаку.

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Что происходит

Согласно судебным документам Егор Крючков, 27 лет, сговорился с другими лицами. После установки вредоносного программного обеспечения злоумышленники собирались использовать доступ к серверам для извлечения данных из компьютерной сети, а потом требовать выкуп, угрожая раскрыть секретные данные.

Министерство не называет конкретной компании в своем заявлении. Однако ранее основатель Tesla Илон Маск рассказывал что целью атаки было именно его предприятие, пишет ABC News.

По версии следствия, Крючков въехал в США по российскому паспорту и туристической визе. После того как с ним связалось ФБР, Крючков уехал из Рино, штат Невада, в Лос-Анджелес. Он попросил знакомого купить для него авиабилет, пытаясь вылететь из страны. Однако его арестовали в Лос-Анджелесе, на пути в аэропорт.

Приговор вынесут 10 мая. Ему грозит до пяти лет тюремного заключения и штраф в размере 250 тысяч долларов. После тюремного срока Крючкова депортируют.