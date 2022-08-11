Разработка принадлежит научным компаниям "РейнбоуСофт" и "Интеллект", являющимися резидентами местного аналога Кремниевой долины – фонда "Сколково". Как сообщает пресс-служба, запуск производства запланирован на октябрь 2022 года.

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Что такое Repka Pi

Repka Pi, как и его известный аналог Raspberry Pi 3 из Великобритании, предназначен для широкого круга задач, в первую очередь, в качестве платформы для обучения IT-специальностям. Компьютер можно также использовать для взаимодействия по промышленным интерфейсам с разными устройствами, как встраиваемую систему сбора данных, управления, передачи информации,

– говорят разработчики.

Компьютер якобы имеет размеры, основные интерфейсы и внешний вид идентичные Raspberry Pi 3, но "показывает на 15-20 процентов лучшую производительность".

Построен он, конечно, на деталях из России и Китая.

Конкретнее не уточняют, однако, вероятно, здесь должен быть один из российских процессоров – "Байкал", "Эльбрус" или "Скиф", которые не так давно столкнулись с проблемами.

Дело в том, что Великобритания расширила санкции в отношении России и включила в них компании, ответственные за выпуск этих процессоров. В частности, запретили использование технологий британской компании ARM, без которых процессоры просто не могут быть изготовлены. Для поиска альтернативы нужны значительные средства и время. Кроме того, тайваньская компания TSMC отказалась в дальнейшем производить процессоры Baikal на своих заводах, а собственных у России недостаточно для удовлетворения потребностей.

Таким образом производителям "Репки" придется либо как-то решать этот вопрос с местными производителями процессоров, либо искать альтернативу в Китае.

Создатели Repka Pi подчеркивают, что идея проекта случайно совпала с санкционными ограничениями и разрабатывалась еще до них для обучения робототехнике и программированию.