Аналоговнєтный российский военный робот оказался игрушкой с AliExpress

На недавнем русском сборище под названием "Армия 2022" показали немало "новейших" разработок для военной машины россии. Кроме оружия "аналогов которому нет" продемонстрировали военного робота для выполнения боевых задач, однако оказалось, что это обычная игрушка из онлайн-магазина.

Технологически предусмотрено, что робот М-81 будет использоваться в качестве компаньона для бойца. На выставке на "военную машину" установили целый гранатомет РПГ-26, видимо, чтобы ужаса нагнать. Однако внимательные пользователи Интернета заметили, что с роботом не все так просто.

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Сверхсекретную разработку одели в черный защитный костюм, чтобы подлые западные шпионы не смогли увидеть и скопировать ни винтика. На практике оказалось, что это просто игрушка с AliExpress, которую может купить практически кто угодно.

Неожиданная правда

Созданный китайской компанией Unitree Robotics роботизированный домашний любимец Go1 россияне пытались выдать за страшное оружие, способное вести патрулирование, доставлять грузы и даже прицельно отстреливаться.



Непобедимый российский робот М-81 (игрушка с AliExpress) / Скриншот с видео

На бумаге создателями очередной российской вундерваффе является компания АО "Интеллект машин", созданная в апреле 2022 года. Неудивительно, что за это время они смогли лишь найти в интернете игрушку, приобрести ее и дождаться доставки из AliExpress. Но разработчики так просто не сдаются – они с серьезным выражением лица подчеркивают, что передовой труд разработан "с применением бионики – принципов, структур и механик, характерных для животного мира, поэтому он напоминает собак, особенно в динамике".



Игрушка Go1 от китайской компании Unitree Robotics / Скриншот 24 канала

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Если российские военные действительно собираются использовать этих роботов, то у нас для них плохие новости. Игрушка никак не защищена от влаги или пыли, а ресурс батареи колеблется от 30 минут до 2 часов в зависимости от нагрузки. Передвигается он со скоростью 5 километров в час и очень легко ломается.