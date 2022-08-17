Технологически предусмотрено, что робот М-81 будет использоваться в качестве компаньона для бойца. На выставке на "военную машину" установили целый гранатомет РПГ-26, видимо, чтобы ужаса нагнать. Однако внимательные пользователи Интернета заметили, что с роботом не все так просто.

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Сверхсекретную разработку одели в черный защитный костюм, чтобы подлые западные шпионы не смогли увидеть и скопировать ни винтика. На практике оказалось, что это просто игрушка с AliExpress, которую может купить практически кто угодно.

Неожиданная правда

Созданный китайской компанией Unitree Robotics роботизированный домашний любимец Go1 россияне пытались выдать за страшное оружие, способное вести патрулирование, доставлять грузы и даже прицельно отстреливаться.



Непобедимый российский робот М-81 (игрушка с AliExpress) / Скриншот с видео

На бумаге создателями очередной российской вундерваффе является компания АО "Интеллект машин", созданная в апреле 2022 года. Неудивительно, что за это время они смогли лишь найти в интернете игрушку, приобрести ее и дождаться доставки из AliExpress. Но разработчики так просто не сдаются – они с серьезным выражением лица подчеркивают, что передовой труд разработан "с применением бионики – принципов, структур и механик, характерных для животного мира, поэтому он напоминает собак, особенно в динамике".



Игрушка Go1 от китайской компании Unitree Robotics / Скриншот 24 канала

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Если российские военные действительно собираются использовать этих роботов, то у нас для них плохие новости. Игрушка никак не защищена от влаги или пыли, а ресурс батареи колеблется от 30 минут до 2 часов в зависимости от нагрузки. Передвигается он со скоростью 5 километров в час и очень легко ломается.