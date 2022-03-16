Россияне придумали свой Instagram: сервис "Россграм" запустят уже в марте

Если становится грустно от новостей и вы желаете хоть ненадолго отвлечься, всегда можно поинтересоваться, что там у россиян – за поребриком всегда найдется претендент на мем года. Новым кандидатом становится "Россграм".

"Россграм" планируют сделать заменой заблокированному Instagram, на что и намекает его название. Из-за потери последнего сегодня устраиваются массовые рыдания российских блоггеров и блоггерок. Весьма интересно, будет ли там функция прямой связи с персональным агентом ФСБ.

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Что такое "Россграм" и что о нем известно

Автором сервиса является предприниматель Александр Зобов, утверждающий, что учился на одном курсе с создателем "ВКонтакте" и Telegram Павлом Дуровым.

Ранее, в 2009 году, он создал бартерную соцсеть "Вебкоммуна" (да, мы тоже впервые слышим об этом недоразумении).

Вероятно, "Россграм" также позволит публиковать фото, видео и тексты и в значительной степени, если не полностью, будет копировать интерфейс Instagram.

Заявлены дополнительные инструменты монетизации для пользователей – платный доступ к контенту (OnlyFans ведь теперь недоступен), функция сбора средств (краудфандинг), реферальная программа и прочее.

Российская новинка для обездоленных россиян под санкциями будет иметь версии для Android и iOS. О вебверсии ничего не известно.

Первыми тестировщиками будут "топблогеры", которым нужно иметь не менее 100 000 подписчиков и партнеры (спонсоры, инвесторы). Конкретные имена не называют, но на сайте есть специальная форма для подачи заявки на регистрацию.

Запуск планируется на 28 марта для тестировщиков, а для всех остальных пользователей – в апреле 2022 года.

Допускаем, что первым трендом в "Россграме" будет #100грамм.