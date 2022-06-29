Россияне больше не могут скачать WhatsApp для компьютеров

Пользователи из России начали жаловаться на ошибку, возникающую при попытке загрузить WhatsApp для компьютеров. При этом приложения для смартфонов получить удается без проблем.

На очередную беду россияне пожаловались вчера, 28 июня. Об этом сначала написали СМИ, а позже подхватили технологические издания, подтвердив информацию со своей стороны.

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Россия без WhatsApp

При попытке загрузить мессенджер для Mac или Windows через официальный сайт страница выдает ошибку подключения . Версии для Android и Apple-устройств загружаются без проблем.

. Версии для Android и Apple-устройств загружаются без проблем. Приложение для компьютеров можно загрузить с помощью VPN-сервисов, изменив IP-адрес, а это означает, что доступ закрыт только для российских пользователей. Приложение также все еще доступно в Microsoft Store и Apple Store.

Пока официальных заявлений по этому поводу не поступало, поэтому неясно, сбой это или нет. Также неясны масштабы.



Россияне не могут скачать WhatsApp / Фото iguides

Стоит отметить, что WhatsApp принадлежит Meta, которую в России признали экстремистской и заблокировали вместе с ее соцсетями Facebook и Instagram. Любопытно, что сам WhatsApp при этом не запрещали. Если компания действительно решила сама закрыть доступ для россиян, то теперь они лишатся доступа и к этому средству общения.

Напомним, ранее оккупанты потеряли возможность загрузки ISO-образов Windows 10 и 11 с сайта Microsoft. У них возникает ошибка 404. Поддержка компании объяснила, что ограничение связано с "правительственным предписанием", согласно которому на территории России и Беларуси невозможно загрузить или установить ряд файлов. Как сообщают пользователи в сети, проблема разрешается так же легко – с помощью VPN.