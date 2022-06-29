На очередную беду россияне пожаловались вчера, 28 июня. Об этом сначала написали СМИ, а позже подхватили технологические издания, подтвердив информацию со своей стороны.
Интересно Microsoft объяснила, почему россияне не могут скачать Windows
Россия без WhatsApp
- При попытке загрузить мессенджер для Mac или Windows через официальный сайт страница выдает ошибку подключения. Версии для Android и Apple-устройств загружаются без проблем.
- Приложение для компьютеров можно загрузить с помощью VPN-сервисов, изменив IP-адрес, а это означает, что доступ закрыт только для российских пользователей. Приложение также все еще доступно в Microsoft Store и Apple Store.
- Пока официальных заявлений по этому поводу не поступало, поэтому неясно, сбой это или нет. Также неясны масштабы.
Россияне не могут скачать WhatsApp / Фото iguides
Стоит отметить, что WhatsApp принадлежит Meta, которую в России признали экстремистской и заблокировали вместе с ее соцсетями Facebook и Instagram. Любопытно, что сам WhatsApp при этом не запрещали. Если компания действительно решила сама закрыть доступ для россиян, то теперь они лишатся доступа и к этому средству общения.
Напомним, ранее оккупанты потеряли возможность загрузки ISO-образов Windows 10 и 11 с сайта Microsoft. У них возникает ошибка 404. Поддержка компании объяснила, что ограничение связано с "правительственным предписанием", согласно которому на территории России и Беларуси невозможно загрузить или установить ряд файлов. Как сообщают пользователи в сети, проблема разрешается так же легко – с помощью VPN.