Сообщается, что американская компания Monotype, которая владеет правами на шрифты Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetica, перекрыла для российских пользователей доступ к своей библиотеке на сайте. Им демонстрируют сообщения о запрете доступа.

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Что известно

Любая компания, использующая шрифт в коммерческой деятельности, должна приобрести на это лицензию у правообладателя. В случае названных шрифтов, это можно сделать на официальном сайте. Но теперь он частично недоступен для российских пользователей.

О том, что библиотека шрифтов Monotype недоступна для пользователей в России, стало известно еще 11 апреля.

Сам сайт Monotype в России открывается, а сообщение о запрете появляется только при попытке открыть страницу с каталогом шрифтов.

При использовании VPN-сервиса страница открывается и пользователь при регистрации на платформе получает доступ к шрифтам.

Источник отмечает, что доступ мог быть закрыт и раньше, но официальных сообщений об этом IT-компании не получали.

Такое сообщение видят россияне на Monotypefonts.com / Фото "Код Дурова"

Комментариев от правообладателя пока нет. Судя по всему, речь идет о запрете покупки новых лицензий для разработчиков из России. Однако это не прямой запрет на использование шрифтов российскими пользователями, хоть и нельзя исключать таковой в будущем. Например, Microsoft купила лицензию на использование этих шрифтов, поэтому они остаются в Microsoft Office. И если у пользователя есть программа, он сможет использовать шрифт.