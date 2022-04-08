Как указано в пресс-релизе, несмотря на снятие запрета на поставку, списание средств с иностранных счетов по-прежнему находится под запретом. Поэтому оплатить сервисы, которые теперь могли законно вернуться на рынок России, все равно не получится.

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Детали нового решения

Минфин США заявляет: "Разрешен экспорт или реэкспорт, продажа или поставка, прямым или косвенным образом из США или американскими гражданами, где бы они ни находились, в Россию услуг, программного обеспечения, оборудования или технологий, связанных с общением через интернет – таким, как обмен мгновенными сообщениями, фотографиями, фильмами и документами, видеоконференции, чаты и электронная почта, соцсети, просмотр веб-страниц, ведение блогов, веб-хостинг и услуги по регистрации доменных имен".

Приведет ли это к возвращению некоторых компаний на рынок оккупанта, покажет время. Не все бренды ушли с рынка именно из-за санкций. Судя по всему, отдельные разработчики прекратили сотрудничество с Россией в большей степени из-за репутационных рисков. Возобновление контактов со страной, которая ведет агрессивную войну, потенциально вызовет негативную реакцию со стороны пользователей по всему миру, как это происходит сегодня.

Напомним, недавно россияне начали жаловаться в Google, будто компания заблокировала выдачу в поиске некоторых сайтов государственных органов, в том числе Минобороны. Американцы же заявили, что их вины здесь нет и предположили, что этот сайт, а также 5 других, сами закрылись от алгоритмов.