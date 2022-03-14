Россиян могут оставить еще и без YouTube

В российской Госдуме решили заблокировать россиянам доступ и к платформе YouTube. Об этом рассказывают российские СМИ со ссылкой на заместителя главы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антона Горелкина.

При каких условиях Россия останется без YouTube

Горелкин отмечает, что прибегнуть к блокировке платформы могут при условии, если YouTube не будет выполнять требования Роскомнадзора.

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Решительность государства по вопросу блокирования соцсети Instagram является четким сигналом: то же самое в ближайшее время произойдет и с YouTube, если видеохостинг продолжит выступать орудием в информационной войне,

– сообщил чиновник.

YouTube блокирует пропагандистские каналы

Следует отметить, что в последнее время видеохостинг активно блокирует существующие и новые пропагандистские каналы, распространяющие дезинформацию и откровенную ложь о войне, развязанной Россией в Украине.

Кстати, начиная с 14 марта в России больше не работает Instagram. Его также заблокировал Роскомнадзор. Блокировка сервиса в России началась в воскресенье вечером из регионов Дальнего Востока и завершилась в ночь на понедельник.