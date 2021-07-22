С чего все началось

Модуль "Наука" имеет долгую историю. Его начали строить так давно, что за это время успело смениться несколько поколений инженеров. Все началось еще в 1995 году, а запустить его к МКС планировали в 2007 году, однако что-то пошло не так и "Роскосмос" только немножечко опоздал... на 14 лет!

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В 2013 году специалисты нашли металлическую стружку в топливной системе модуля, поэтому его отправили на переоснащение. Один из вариантов предусматривал замену баков "Науки" на переработанные от разгонного блока "Фрегат". Позже модуль решили запустить со штатными баками.

Окончательное решение о выводе модуля в косомос приняли недавно. Однако этому предшествовала невероятная история, которая могла случиться только в России и мы просто не можем ею не поделиться.

Как любители обнаружили проблемы, которые упустили "специалисты"

В июне "Роскосмос" сообщил, что собрал и испытал модуль, головной обтекатель и переходный отсек в составе космической головной части. Позже "обнаружили технические проблемы, которые требовали дополнительных работ".

Говорится о неприкрытых датчиках на модули, которые заметил один из журналистов на опубликованных фото в интернете. К тому времени модуль уже "успешно прошел испытания", а совет главных конструкторов одобрил запуск!

Непрекрытые датчики модуля "Наука"

Ну а это фото просто вместо тысячи слов



Российские "специалисты" складывают модуль "Наука" / Скриншот kuingul

Запуск модуля "Наука" к МКС и неожиданные проблемы

И все же "Науку" таки забросили на орбиту с помощью ракеты-носителя "Протон-М", которая стартовала с площадки №200 космодрома Байконур.

Дальнейшее сближение со станцией планировалось осуществить с помощью двигателей "Науки" однако "Роскосмос" обнаружил неисправности в работе датчиков, а затем и двигателей ориентации. Вывод модуля в зону стыковки с МКС должен занять восемь, а именно стыковка запланирована на 29 июля, в 16:26 по Киеву, однако теперь это время может сместиться.

"Роскосмос" отмечает, что выявленные проблемы вполне можно решить и все же приблизить модуль к станции. Коррекция орбиты двигателями ориентации должна была проводиться 22 июля, однако ее перенесли на сутки.

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Пока "специалисты" "Роскосмоса" пытаются решить проблемы на модуле "Наука", его дальнейшая судьба остается неизвестной. В то же время, стоит отметить, что в настоящее время выявленные проблемы могут быть незначительными и модуль все же присоединят к МКС, однако целесообразность его, как составляющей Международной космической станции остается под вопросом.