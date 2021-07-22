Новая жертва цензуры: Россия заблокировала сайт стоковых фотографий Pixabay

В России заблокировали сайт со стоковыми фотографиями и видео Pixabay. Причем решение об этом было принято еще в 2019 году.

Сайт недоступен пользователям из России по основной ссылке pixabay.com. Ресурс заблокировали по статье 15.1 "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" — за то, что он якобы содержит информацию, распространение которой запрещено в РФ.

Интересно Развлекательный сайт 9GAG открыл в Гонконге музей мемов

Что такое Pixabay и почему его заблокировали

Pixabay – э то ресурс для свободного распространения фото- и видеоконтента. Весь контент публикуется по лицензии Pixabay, что позволяет его использование без каких-либо разрешений и покупки прав в любых целях, в том числе и коммерческих.

Доступ ограничили по решению МВД от 21 мая 2019 года. Какой именно контент оказался запрещенным, Роскомнадзор не указал.

, могут блокировать сайты с порнографическими изображениями несовершеннолетних, информацию о наркотиках и других веществах, способы совершения самоубийства и призывы к совершению самоубийства, информацию о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных действий, а также информацию, склоняющую несовершеннолетних к таким действиям.

Впоследствии одному из российских изданий стало известно, что причиной блокировки были изображения с информацией об использовании наркотиков. Сейчас администрация сайта уже удалила запрещенный в РФ контент, доступ должен быть открыт в ближайшее время.