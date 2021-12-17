Россия vs YouTube: власти страны снова угрожают видеосервису блокировкой

Вчера, 16 декабря, мы сообщали, что модераторы YouTube заблокировали очередной пропагандистский канал. Он должен был транслировать русскую реальность на немецкую аудиторию.

Как пишет источник, российские власти угрожают заблокировать YouTube в случае отказа разблокировать канал RT. Это не первый случай как блокировки российских пропагандистов, так и далеко не первая угроза со стороны российских властей в адрес платформы.

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Что происходит вокруг YouTube в России

Раскомнадзор потребовал от YouTube немедленно восстановить доступ к каналу RT auf Sendung.

Вновь канал администрация платформы заблокировала за день до старта его вещания.

В ведомстве заявили, что за подобные ограничения против российских СМИ платформе может угрожать блокировка.

Причиной удаления указывают "нарушение условий". Дело в том, что еще в сентябре администрация YouTube удалила немецкий филиал Russia Today из-за распространения ложных сведений о пандемии коронавируса. Однако канал решили возродить.