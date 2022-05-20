Wikimedia Foundation – неприбыльная американская организация с офисом в Сан-Франциско, обеспечивающая техническую поддержку инфраструктуры Википедии и некоторых других проектов и интернет-сообществ, создающих содержимое для свободного распространения. Фонд полностью функционирует на средства пожертвований.

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Россия приземляет Wikimedia

Слово "приземлить" в данном контексте означает открытие местного офиса зарубежными компаниями.

Согласно закону "О персональных данных" крупные компании, отвечающие определенным требованиям и желающие работать на территории России, должны открыть филиал, представительство или российское юридическое лицо.

Их обязывают обеспечить хранение персональных данных россиян на территории страны, а не на зарубежных серверах.

Также компании, "приземляющиеся" в России обязуются зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и разместить на своих информационных ресурсах электронную форму для обратной связи с российскими пользователями.

Кроме того, сервисы должны ограничивать доступ к информации, нарушающей российское законодательство.

Такой подход позволяет тоталитарному режиму Путина лучше контролировать интернет и деятельность IT-компаний.

За невыполнение требований нарушителям грозит частичная либо полная блокировка, запрет распространения собственной рекламы и размещение русскими рекламодателями рекламы на таковых ресурсах, запрет приема платежей от русских физических и юридических лиц, а также маркировка опубликованного в сети контента.

Сейчас на сайте Роскомнадзора все три пункта требований, предъявляемые к Wikimedia Foundation, указаны как "Не выполнено". Ответа от организации пока нет.

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