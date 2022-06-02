Швейцарская компания Proton, основанная в 2014 году, первоначально оказывала услуги электронной почты, ориентированной на повышенную конфиденциальность. Позже в ее ассортимент добавили календарь, облачное хранилище и VPN-сервис с приличным набором серверов по всему миру. После начала масштабного российского вторжения в Украину компания отказалась покинуть рынок агрессора, однако сообщила украинской киберполиции, что осуществляет фильтрацию трафика, блокируя пропагандистские сайты. В общем, она заявляет, что ее миссия – защищать свободу в интернете, поэтому на закрытие доступа к услугам она не пойдет.

Интересно Российские власти, вероятно, тестируют полное отключение VPN-сервисов

Никакой анонимности

На недоступность VPN-сервиса начали массово жаловаться некоторые русскоязычные пользователи Twitter. После этого на официальном сайте компании появилось сообщение о проблемах с подключением из России.

В реестрах "Роскомнадзора" сайтов компании пока нет, однако там все равно предполагают, что программу начали блокировать на государственном уровне с 1 июня 2022 года. Разработчики изучают проблему, но уже заявили, что она не связана с действиями с их стороны.

По всей вероятности, местные интернет-провайдеры и власти препятствуют VPN-соединениям, и в этом случае мы не сможем решить такие проблемы. Некоторые серверы могут продолжать работу. Мы продолжаем попытки обойти блокировку. Спасибо за ваше терпение и понимание,

– написала компания.

Кроме того, российские СМИ пишут о сбоях в работе таких сервисов как Lantern, Outline VPN, а в соцсетях жалуются на недоступность NordVPN.

Ранее мы писали об очень странном предложении компании, которое она сделала российским пользователям. Поскольку в условиях санкций платежи за границу невозможны, там предлагают отправлять деньги за подписку по почте, в конвертах. Оплату принимают в долларах США, евро или в швейцарских франках. Чеки или другие формы безналичного расчета не попали в список возможных способов.