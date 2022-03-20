По словам предпринимателя и основателя monobank Дмитрия Дубилета, эта ситуация показывает "двойной цинизм". Ведь когда иностранная компания не уходит с российского рынка во время войны – это одно дело. Но совсем другое – когда ее продукт используется в военных целях.

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Что известно

Помимо продажи товара площадка позволяет также размещать разнообразные объявления.

Сейчас этот сайт закрыт для иностранного трафика, но если зайти на него через российские IP, то можно легко найти много объявлений относительно военной контрактной службы,

– пишет Дубилет.

В этих объявлениях военным контрактникам обещают "гибкий график".

Судя по скриншоту, предоставленному предпринимателем, за то, чтобы умереть в украинских полях, солдатам предлагают от 40 до 100 тысяч рублей.

Насколько эффективной оказалась такая вербовка, неизвестно.

Россия вербует солдат на Avito / Фото из телеграм-канала Дмитрия Дубилета

Обратите внимание! Недавно мы также писали, что нидерландская компания Prosus, которая владеет и OLX, и Avito, отказывается выходить из России. Украинский офис OLX при этом четко заявляет о своей позиции, осуждающей военное вторжение России, однако признает, что не влияет на какую-либо деятельность бизнеса в других странах.