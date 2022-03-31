Россия узаконила "серый" импорт техники в стране

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документ, разрешающий "параллельный импорт определенных электронных товаров на территорию России". Другими словами, правительство разрешило так называемый "серый" импорт электроники.

Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на пропагандистские российские СМИ. Фактически теперь в России разрешили ввоз техники без получения разрешений от правообладателя, производителя или дилера.

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Еще один подписанный документ касается так называемого параллельного импорта. Цель механизма – удовлетворить спрос на товары, содержащие результаты интеллектуальной деятельности. До сих пор их нельзя было продать на территории нашей страны без разрешения правообладателя,

– сообщил Мишустин.

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации отмечает, что в перечень войдет продукция, которая "необходима для насыщения потребительского рынка". Но конкретных категорий товаров на данный момент названо не было – их еще предстоит сформировать.

Зачем это России

Скорее всего, таким образом оккупант будет пытаться компенсировать отсутствие продукции тех компаний, которые покинули рынок России после ее нападения на Украину. Однако не все так просто с этим очередным "гениальным" планом, ведь кроме "железа" есть еще и "софтовая" сторона вопроса. Как минимум ряд техники банально не сможет получать обновления безопасности, если вообще сможет хоть как-то работать.

Кстати, момент с отсутствием обновлений безопасности открывает ряд интересных возможностей для хакеров, которые уже и так научились взламывать обычные принтеры и печатать с их помощью послание российскому народу.

Кроме того, ждать от России чего-то иного чем кражи и неумелого копирования наработок цивилизации, на которые страна-оккупант сама не способна, не нужно. Недавно, например, в России сообщили, что планируют фактически легализовать "пиратство".