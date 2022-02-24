Россия угрожает своим медиа миллионными штрафами за распространение "не такой" информации

Издание dev.ua сообщает, что российский Роскомнадзор пригрозил местным СМИ огромными штрафами, если те будут распространять информацию не из официальных источников.

Угрозы касаются освещения так называемой "специальной военной операции", как ее называет Путин. Чтобы скрыть правду о войне против Украины, власти России готовы прибегнуть к огромным денежным взысканиям.

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Что происходит

За распространение ложной информации российским законодательством предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до пяти миллионов рублей, а также незамедлительная блокировка фейковых материалов.

– цитирует издание слова российского ведомства, которое занимается цензурой.

Напомним, в настоящее время лишь несколько средств массовой информации в России выразили свое несогласие с нападением на Украину. Среди них, к примеру, издание Meduza.

С аналогичными заявлениями к властям страны-оккупанта обратились российские писатели, драматурги, режиссеры, издатели и журналисты – всего 13 человек.

"Соотечественники! Война России против Украины – это позор. Это наш позор, но, к сожалению, нести ответственность за него придется еще и нашим детям, поколениям совсем юных и не рожденных еще россиян. Мы не хотим, чтобы наши дети жили в стране-агрессоре, чтобы они стеснялись того, что их армия напала на соседнее независимое государство Мы призываем всех граждан России сказать "нет" этой войне. Мы не верим в то, что независимая Украина представляет угрозу России или любому другому государству. Мы не верим в заявления Владимира Путина о том, что украинский народ находится под властью "нацистов" и нуждается в том, чтобы его "освобождали". Мы требуем прекратить эту войну."

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