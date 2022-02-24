Угрозы касаются освещения так называемой "специальной военной операции", как ее называет Путин. Чтобы скрыть правду о войне против Украины, власти России готовы прибегнуть к огромным денежным взысканиям.

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Что происходит

За распространение ложной информации российским законодательством предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до пяти миллионов рублей, а также незамедлительная блокировка фейковых материалов.

– цитирует издание слова российского ведомства, которое занимается цензурой.

Напомним, в настоящее время лишь несколько средств массовой информации в России выразили свое несогласие с нападением на Украину. Среди них, к примеру, издание Meduza.

С аналогичными заявлениями к властям страны-оккупанта обратились российские писатели, драматурги, режиссеры, издатели и журналисты – всего 13 человек.

"Соотечественники! Война России против Украины – это позор. Это наш позор, но, к сожалению, нести ответственность за него придется еще и нашим детям, поколениям совсем юных и не рожденных еще россиян. Мы не хотим, чтобы наши дети жили в стране-агрессоре, чтобы они стеснялись того, что их армия напала на соседнее независимое государство Мы призываем всех граждан России сказать "нет" этой войне. Мы не верим в то, что независимая Украина представляет угрозу России или любому другому государству. Мы не верим в заявления Владимира Путина о том, что украинский народ находится под властью "нацистов" и нуждается в том, чтобы его "освобождали". Мы требуем прекратить эту войну."

Обращение подписали: