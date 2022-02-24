Угрозы касаются освещения так называемой "специальной военной операции", как ее называет Путин. Чтобы скрыть правду о войне против Украины, власти России готовы прибегнуть к огромным денежным взысканиям.
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Что происходит
За распространение ложной информации российским законодательством предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до пяти миллионов рублей, а также незамедлительная блокировка фейковых материалов.
– цитирует издание слова российского ведомства, которое занимается цензурой.
Напомним, в настоящее время лишь несколько средств массовой информации в России выразили свое несогласие с нападением на Украину. Среди них, к примеру, издание Meduza.
С аналогичными заявлениями к властям страны-оккупанта обратились российские писатели, драматурги, режиссеры, издатели и журналисты – всего 13 человек.
"Соотечественники! Война России против Украины – это позор. Это наш позор, но, к сожалению, нести ответственность за него придется еще и нашим детям, поколениям совсем юных и не рожденных еще россиян. Мы не хотим, чтобы наши дети жили в стране-агрессоре, чтобы они стеснялись того, что их армия напала на соседнее независимое государство Мы призываем всех граждан России сказать "нет" этой войне. Мы не верим в то, что независимая Украина представляет угрозу России или любому другому государству. Мы не верим в заявления Владимира Путина о том, что украинский народ находится под властью "нацистов" и нуждается в том, чтобы его "освобождали". Мы требуем прекратить эту войну."
Обращение подписали:
- Борис Акунин, писатель
- Дмитрий Быков, писатель
- Иван Вырыпаев, драматург
- Дмитрий Глуховский, писатель
- Михаил Зигарь, писатель
- Владимир Мирзоев, режиссер
- Дмитрий Муратов, журналист, лауреат Нобелевской премии
- Леонид Парфенов, журналист
- Ирина Прохорова, издатель
- Владимир Сорокин, писатель
- Чулпан Хаматова, актриса, народная артистка России
- Андрей Хржановский, режиссер, народный артист России
- Илья Хржановский, режиссер