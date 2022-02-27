Россия угрожает падением МКС из-за санкций США: Илон Маск сразу ответил Рогозину

Россия осталась очень недовольной санкциями США, особенно что касается космической сферы. Там уже угрожают падением Международной космической станции в таком случае.

В первый день военного вторжения России в Украину, США ввели санкции против агрессора. Среди прочего, санкции коснулись российской промышленности и космической отрасли.

В тот же день глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в традиционном для России стиле решил отреагировать на это. Он опубликовал несколько бравурных сообщений в твитере. Среди прочего пригрозил, что МКС может сойти с орбиты и упасть.

"Если заблокируете сотрудничество с нами, кто спасет МКС от неуправляемого схода с орбиты и падения на территорию США", – спросил Рогозин.

Ему сразу на это ответил Илон Макс, который опубликовал картинку с логотипом своей компании SpaceX, таким образом дав понять, что он готов помочь США в этом плане.

Батут работает

Это уже не первый раз Маск реагирует на неоднозначные высказывания Рогозина. В 2014 году, когда США ввели санкции против России за аннексию Крыма, Рогозин заявил, что американцы теперь будут доставлять своих астронавтов на МКС "на батуте". Рогозин тогда был вице-премьером России.

Несмотря на эти заявления, Россия продолжала доставлять американских космонавтов на МКС. Ведь США за это щедро платили.

И когда в мае 2020 года SpaceX успешно запустила Crew Dragon к МКС, то Маск вспомнил "шутку" Рогозина, заявив, что "батут работает".