Россия угрожает Google новым оборотным штрафом: предыдущий привел компанию к банкротству

Компания Google, недавно начавшая процесс признания своего российского офиса банкротом, может быть снова оштрафована местными органами цензуры. Роскомнадзор угрожает новыми санкциями.

На официальном сайте ведомства опубликовали не только уведомление о составлении административного протокола, но и список "грехов" компании. Кроме того, отмечается, что нарушения квалифицируют как повторные.

Ранее Google начинает процесс банкротства в России: компания подала иск в суд

Что угрожает Google

Вопросы к корпорации возникли уже традиционно из-за запрещенной в России информации, которую Google отказывается удалять. Правонарушение предусматривает наказание в виде административного штрафа, который может составлять от 1/20 до 1/10 годового оборота компании в России. Протокол будет передан в суд для рассмотрения и определения точной суммы штрафа.

По мнению Роскомнадзора, видеохостинг YouTube целенаправленно способствует распространению:

Недостоверной информации о ходе "специальной военной операции" в Украине, дискредитирующей российскую армию.

Материалов, пропагандирующих экстремистские взгляды и идеологию террористических организаций, а также инструкции по изготовлению взрывчатых веществ.

Материалов, пропагандирующих "индифферентное отношение к жизни и здоровью несовершеннолетних".

Контент с призывами к участию в несанкционированных массовых акциях, в том числе направленных на несовершеннолетних.

Всего в "управлении цензуры" насчитали более семи тысяч "противоправных материалов" – тексты, видео, изображения.

Напомним, в прошлый раз, когда Google присудили оборотный штраф, она уплатила 7,22 миллиарда рублей. Роскомнадзор регулярно осуждает компанию, заставляя ее платить. Если не учитывать прошлый оборотный штраф, то общая сумма уплаченных средств составляет 68 миллионов рублей. Такие большие суммы не могли не оставить следа: за 2021 год компания получила убыток в размере 26,4 миллиарда рублей. Поэтому с начала 2022 там предвидели будущую неплатежеспособность и анонсировали процесс признания компании банкротом. Документы для начала процесса были переданы в российский суд в середине июня. Заявление рассматривается на обоснованность, дата пока не назначена.

Вероятно, Россия пытается не только перекрыть доступ к информации, но и получить как можно больше денег от Google и других компаний, пока те не ушли из страны, чтобы на эти средства финансировать военную агрессию против Украины.