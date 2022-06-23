На официальном сайте ведомства опубликовали не только уведомление о составлении административного протокола, но и список "грехов" компании. Кроме того, отмечается, что нарушения квалифицируют как повторные.
Ранее Google начинает процесс банкротства в России: компания подала иск в суд
Что угрожает Google
Вопросы к корпорации возникли уже традиционно из-за запрещенной в России информации, которую Google отказывается удалять. Правонарушение предусматривает наказание в виде административного штрафа, который может составлять от 1/20 до 1/10 годового оборота компании в России. Протокол будет передан в суд для рассмотрения и определения точной суммы штрафа.
По мнению Роскомнадзора, видеохостинг YouTube целенаправленно способствует распространению:
- Недостоверной информации о ходе "специальной военной операции" в Украине, дискредитирующей российскую армию.
- Материалов, пропагандирующих экстремистские взгляды и идеологию террористических организаций, а также инструкции по изготовлению взрывчатых веществ.
- Материалов, пропагандирующих "индифферентное отношение к жизни и здоровью несовершеннолетних".
- Контент с призывами к участию в несанкционированных массовых акциях, в том числе направленных на несовершеннолетних.
Всего в "управлении цензуры" насчитали более семи тысяч "противоправных материалов" – тексты, видео, изображения.
Вероятно, Россия пытается не только перекрыть доступ к информации, но и получить как можно больше денег от Google и других компаний, пока те не ушли из страны, чтобы на эти средства финансировать военную агрессию против Украины.