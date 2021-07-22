По сообщениям российских СМИ испытания продолжались с 15 июня по 15 июля, однако никаких деталей не раскрывается. И хотя хорошо бы, если бы Россия действительно не имела какого-либо доступа к интернету и продолжала потреблять свой контент только на своей территории, все будет работать несколько иначе.

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Как именно проводились испытания и для чего

Чему именно были посвящены испытания и чем они закончились – неизвестно. Лишь отмечается, что подготовить и согласовать отчетные материалы планируется до 31 августа. Известно, что участие в испытаниях принимали три крупнейших российских телеком оператора:

"Ростелеком";

"Транстелеком";

и "ЭР-Телеком Холдинг".

Официальная цель испытаний – "определить возможность работы рунета в случае внешних искажений, блокировок и других угроз". Вместе с тем, крупнейшие российские СМИ отмечают, что тестировалась именно возможность физического отключения русской части интернета.

Для чего России ограничивать доступ к интернету рунетом

Ответ очевиден – это поможет лучше контролировать российский сегмент интернета и эффективнее распространять пропаганду, не допуская пользователей сети к источникам извне, где они могут прочитать то, что может не понравиться Кремлю.

Это возможно технически реализовать?

В целом да. Ближайшим примером такого внутреннего интернета можно назвать китайскую закрытую сеть, которая не допускает источников из внешнего интернета, только проверенные и одобренные коммунистической партией издания, которые напишут все, что нужно Китаю.

В России в соответствии с законом, принятом в 2019 году, на сетях всех операторов страны должно быть установлено специальное оборудование, через которое "Роскомнадзор" сможет управлять маршрутизацией трафика в случае необходимости. С помощью этого же оборудования "Роскомнадзор" может блокировать доступ к запрещенному в России контенту.

Сейчас оборудование используется для замедления скорости работы сайтов отдельных компаний. Например, в марте этого года ведомство начало замедлять передачу фото- и видеоконтента в сервисе микроблогов Twitter, из-за того что соцсеть не удаляла контент по прихоти Кремля. В середине мая ограничения были частично сняты.

Когда Россия отсоединится от интернета

По плану российского министерства, в 2020 году должны были провести несколько учений, но они не состоялись из-за ситуации с эпидемией COVID-19. Сейчас эти планы отложили "до окончания пандемии", поэтому неизвестно, когда почнутсья другие испытания, которые подготовят Россию к окончательному отключению.

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И хоть отключение такой страны, как Россия, от сети на первый взгляд кажется позитивной новостью, на самом деле это скорее большой минус, поскольку отгородившись от остального интернета население России потеряет доступ к ряду информационных источников и увязнет в болоте пропаганды Кремля. Вместе с тем Россия точно не потеряет влияния на сетевые ресурсы во всемирной паутине и продолжит, если не усилит свои атаки.