Россия заявила, что частные спутники являются "законной целью" во время войны: что это значит

Россия продолжает прибегать к провокационным заявлениям о международном порядке в космосе. В этот раз страна-агрессор фактически заявила, что будет сбивать частные спутники, которые используются для слежки за Землей. Объясняем, что это значит на практике.

В связи с тем, что мировые компании и страны продолжают использовать все больше коммерческих спутников для разведки и связи, Россия выступила с предупреждением. Страна декларирует, что они могут стать "законной целью для проведения операций в военное время".

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Об этом говорится в заявлениях российской делегации, сделанных в понедельник, 12 сентября, на заседании Рабочей группы ООН открытого состава по уменьшению космических угроз, которое проходило в Женеве с 12 по 16 сентября. Целью заседания было обсуждение путей уменьшения угроз и расширения сотрудничества в космосе путем создания и принятия новых норм и принципов ответственного поведения.

Что именно сказала россия

Как можно увидеть, россия чихать хотела на сотрудничество и предпочитает террористические методы , убийства, запугивание, манипуляции и ложь. В конце концов ждать другого от государства-террористки не приходится.

Сотрудник Министерства иностранных дел России и глава российской делегации в ООН по разоружению константин воронцов заявил, что российская делегация "хотела бы подчеркнуть крайне опасную тенденцию, которая выходит за рамки безвредного использования космических технологий и стала очевидной во время событий в Украине".

Конечно, никакой такой тенденции нет, а россия только занимается выгодными для себя извращениями действительности. Единственная угроза, которая действительно существует, это угроза разоблачения преступлений России и предотвращения их сокрытия, а также поддержка активного противостояния захвату территорий независимого суверенного государства.

Воронцов заявил, что использование коммерческих и гражданских спутниковых средств Соединенными Штатами и их союзниками в течение продолжающегося вторжения в Украину "является опосредованным участием в военных конфликтах", независимо от того, осознают они это или нет, и что так называемая "квази-гражданская инфраструктура может стать" легитимной мишенью для ответных ударов". По мнению России "такое провокационное использование гражданских спутников сомнительно в соответствии с Договором по космосу, предусматривающим исключительно мирное использование космического пространства, и должно быть решительно осуждено международным сообществом".

Здесь следует отметить, что Россия постоянно пытается номинально вовлечь в войну с Украиной третьи стороны, чтобы затем распространять на своей территории пропагандистские заявления о войне против НАТО.

Комментарии россии о таргетинге на коммерческие объекты в космосе появились после того, как ее вторжение в Украину побудило компанию SpaceX Илона Маска отправить несколько партий терминалов Starlink в Украину для усиления интернет-покрытия и связи после российских атак на критически важную инфраструктуру. В дополнение к Starlink, коммерческие фирмы, занимающиеся спутниковыми снимками, такие как Planet, Maxar и BlackSky, предоставляют критически важные разведывательные данные, фотографируя конфликт сверху и открыто делясь ими, играя неожиданно важную роль в течение всего российского вторжения.

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Давление на ООН

Далее в заявлении российской делегации содержится оговорка ООН от принятия "фрагментарных, неинклюзивных правил регулирования космической деятельности, не учитывающих подходы всех государств-членов ООН и направленных на обеспечение космического доминирования небольшой группы государств". Россия же считает, что государства-члены ООН должны "сосредоточиться на принятии национальных и международных обязательств не размещать оружие любого вида в космическом пространстве (в том числе на орбите вокруг Земли и на небесных телах) и запретить угрозу силой или ее применение. против космических объектов или вместе с ними, а также ввести полный и всеобъемлющий запрет на размещение в космическом пространстве ударного оружия для применения против космических объектов".

Заявление россии в ООН по космическим угрозам появилось только через день после того, как еще две страны, Германия и Япония, пообещали не проводить разрушительные противоспутниковые (ASAT) испытания, присоединившись к ряду стран, включая принявшие США, Канаду и Новую Зеландию. на себя обязательство уменьшить количество космического мусора после российского испытания в ноябре 2021 года, что вызвало широкое международное осуждение. Россия же на себя таких обязательств не взяла и, похоже, брать не собирается.

Может ли Россия представлять угрозу для объектов в космосе

Интересно, что Россия постоянно требует от других соблюдать международное законодательство, тогда как сама полностью игнорирует его или трактует так, как выгодно только ему.

Это безусловно да. Ранее она уже доказала это испытанием противоспутникового оружия. Одновременно однозначно заявить, что эта угроза может носить масштабный характер довольно трудно. Ранее Илон Маск отмечал, что SpaceX, например, может запускать в космос спутники Starlink чаще, чем россия может позволить себе их уничтожать. Здесь следует добавить, что за один запуск SpaceX способна вывести на орбиту до 60 спутников и это лишь возможности Falcon 9. Ракетная система Starship, которая находится в процессе тестирования, способна будет выводить более 100 спутников за один запуск.

Напомним, что Украина выкупила коммерческий спутник ICEYE, который работает в микроволновом диапазоне и способен делать снимки в любую погоду или в темное время суток. Эти фото существенно улучшат планирование командования ВСУ. Кто знает, может, они уже оказали значительное влияние. Именно поэтому спутники созвездия ICEYE тоже могут являться целью россии.

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Как бы там ни было, заявления россии являются ничем иным, как шантажом и угрозами, которых стало больше на фоне провалов так называемой "спецаперации" и успехов ВСУ.

Если вы видите в наших новостях фамилии и имена с малой буквы, это не ошибка, а позиция редакции по поводу действий государств-террористов и отдельных людей, поддержавших полномасштабное вторжение в Украину.