Россия снова пригрозила выйти из программы Международной космической станции

Россия в очередной раз пригрозила прекратить сотрудничество с Западом по программе Международной космической станции (МКС). Глава российского космического ведомства Дмитрий Рогозин требует отмены санкций против его страны.

Дмитрий Рогозин, глава российского федерального космического агентства "Роскосмос", осудил санкции, введенные Соединенными Штатами, Японией, Канадой и Европейским союзом – другими партнерами по МКС – против его страны из-за ее вторжения в Украину.

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Цель санкций – убить российскую экономику, бросить наш народ в отчаяние и голод и поставить нашу страну на колени,

– заявил Рогозин в своем твиттере.

Глава "Роскосмоса" подчеркнул, что восстановление нормальных отношений между партнерами по МКС и другим общим проектам "возможно только при полной и безоговорочной отмене незаконных санкций".

Рогозин также официально направил подобную жалобу агентствам-партнерам ISS. Впоследствии он разместил в твиттере то, что, по его словам, было ответом некоторых партнеров письма с той даты.

К примеру, Рогозин поделился письмом от администратора NASA Билла Нельсона.

"США продолжают поддерживать международное сотрудничество правительств в космосе, особенно деятельность, связанную с эксплуатацией МКС с Россией, Канадой, Европой и Японией. Новые и существующие меры экспортного контроля США, как и раньше, позволяют сотрудничество между США и Россией для обеспечения непрерывной безопасности эксплуатации МКС", – говорится в письме Нельсона.

Действительно ли МКС что-то угрожает

Последние твиты Рогозина не обязательно означают, что программе МКС грозит немедленная ликвидация; глава российского космического ведомства – вспыльчивая фигура с немалой историей преувеличенных заявлений.

К примеру, 24 февраля – в день вторжения России в Украину – Рогозин заявил, что новые экономические санкции могут разрушить партнерство с МКС. Но с тех пор на борту орбитальной лаборатории все шло как обычно.