Дмитрий Рогозин, глава российского федерального космического агентства "Роскосмос", осудил санкции, введенные Соединенными Штатами, Японией, Канадой и Европейским союзом – другими партнерами по МКС – против его страны из-за ее вторжения в Украину.

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Цель санкций – убить российскую экономику, бросить наш народ в отчаяние и голод и поставить нашу страну на колени,

– заявил Рогозин в своем твиттере.

Глава "Роскосмоса" подчеркнул, что восстановление нормальных отношений между партнерами по МКС и другим общим проектам "возможно только при полной и безоговорочной отмене незаконных санкций".

Рогозин также официально направил подобную жалобу агентствам-партнерам ISS. Впоследствии он разместил в твиттере то, что, по его словам, было ответом некоторых партнеров письма с той даты.

К примеру, Рогозин поделился письмом от администратора NASA Билла Нельсона.

"США продолжают поддерживать международное сотрудничество правительств в космосе, особенно деятельность, связанную с эксплуатацией МКС с Россией, Канадой, Европой и Японией. Новые и существующие меры экспортного контроля США, как и раньше, позволяют сотрудничество между США и Россией для обеспечения непрерывной безопасности эксплуатации МКС", – говорится в письме Нельсона.

Действительно ли МКС что-то угрожает

Последние твиты Рогозина не обязательно означают, что программе МКС грозит немедленная ликвидация; глава российского космического ведомства – вспыльчивая фигура с немалой историей преувеличенных заявлений.

К примеру, 24 февраля – в день вторжения России в Украину – Рогозин заявил, что новые экономические санкции могут разрушить партнерство с МКС. Но с тех пор на борту орбитальной лаборатории все шло как обычно.