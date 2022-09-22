Мобильное лазерное оружие "Пересвет" впервые было анонсировано еще в 2018 году Владимиром Путиным. На конференции в Москве, которая проходила 21 сентября, вице-премьер-министр России Юрий Борисов заявил, что во время недавнего испытания лазер сжег беспилотник на расстоянии 5 километров всего за пять секунд.

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На что способен "Пересвет" по словам россиян

По словам российского чиновника, "Пересвет" может ослепить все системы спутниковой разведки вероятного противника на орбитах до 1500 километров, выводя их из строя во время полета путем использования лазерного излучения".

Возможно, именно так россия намерена вывести из строя Starlink, если хакерские атаки и в дальнейшем не увенчаются успехом.

Важное уточнение! До сих пор не было зафиксировано использование этого оружия в войне против Украины. Еще и слишком, не было предоставлено ни одного реального доказательства хотя бы какой-либо боевой способности этого очередного "аналоговнетного оружия", так что оно может оказаться очередным восхвалением не основанным на реальных фактах. До сих пор россия пыталась запугать всех сказками о своих уникальных военных технологиях, которые на практике оказались просто словами.

Известно, что "Пересвет" должен серийно производиться в России и поставляться ее войскам. Если это правда, то российские войска могут использовать мобильную лазерную систему в войне с Украиной, хотя до сих пор не было предоставлено никаких доказательств.

Напомним, что совсем недавно россия заявила , что считает частные спутники, которые используются для слежки за Землей, "законной целью" во время войны.

"Современное" русское оружие

Борисов также утверждает, что "необъявленные преемники" существующей системы "Пересвет" уже находятся в разработке.

Это в первую очередь лазерное оружие, электромагнитное оружие широкого диапазона, которое заменит обычные вооружения в следующем десятилетии – это не какая-то экзотическая идея, это реальность,

– заявил российский министр.

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Как бы там ни было, опыт свидетельствует в пользу того факта, что верить россии просто нельзя. Страна не может существовать без лжи и постоянно обманывает, пытаясь запугать хотя бы на словах, на практике же часто случается так, что очередное одобренное пропагандистами оружие ничего не стоит. В пользу невозможности создания такого вооружения свидетельствуют и санкции против страны-террористки, которые просто покидают ее буз доступа к необходимым технологиям. Расхваленные же "передовые" технологии самой России оказываются отсталыми на десятки лет.

Если вы видите в наших новостях фамилии и имена с малой буквы, это не ошибка, а позиция редакции по поводу действий государств-террористов и отдельных людей, поддержавших полномасштабное вторжение в Украину.