Россия снова хвастает оружием: где и когда разместят новые ракеты "Сармат" и что о них известно

Россия, для которой количество и размеры ракет всегда значили больше, чем благополучие народа, в очередной раз бряцает оружием. В этот раз межконтинентальными баллистическими ракетами пугает Дмитрий Рогозин.

20 апреля Россия произвела испытательный запуск, после которого, как пишут пропагандистские СМИ, "ядерный щит усилен на долгие годы". Создание этих ракет анонсировал лично Путин в 2018 году. Теперь он же заявляет, что "Сармат" заставит задуматься тех, кто "пытается угрожать" стране.

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Где и когда

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что первый полк, вооруженный межконтинентальными баллистическими ракетами "Сармат", планируют сформировать в Красноярском крае осенью.

Оружие будет использовать те же шахты, что и ракеты "Воевода". Их не будут перерабатывать, лишь немного модернизируют электроникой. Это сэкономит средства и время, говорит Минобороны оккупантов. Вероятно, эту электронику закупили еще до введения санкций или изготовят из остатков комплектующих.

Мы планируем это сделать не позднее осени этого года – сформировать из серийных доставленных нашими предприятиями ракет первый полк, который станет на вооружение в Красноярском крае, в Ужуре,

– заявил Рогозин.

Что известно о ракетах "Сармат"

Первый пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" был произведен с космодрома Плесецк в Архангельской области в среду, 20 апреля.

Межконтинентальная баллистическая ракета разработана в Государственном ракетном центре имени В.П. Макеева (входит в Роскосмос), производителем является завод Красмаш (тоже принадлежит Роскосмосу).

Россия утверждает, что эта ракета способна доставить головную часть массой до 10 тонн, разделяемую на отдельные блоки, в любую точку мира, как через Северный, так и через Южный полюса.

Также россияне называют "Сармат" самой большой, мощной ракетой глобальной дальности, которая "несет в себе такую мощь, способную абсолютно точно охладить любого агрессора".

Ее якобы невозможно сбить, а дальность действия составляет 18 тысяч километров.

Масса ракеты составляет 200 тонн.

, что Россия всегда расхваливала собственное оружие и пыталась дискредитировать конкурентов, создав миф о непобедимой "второй армии мира". Украинские ракеты "Нептун" в пропагандистских СМИ называли устаревшим хламом, который "не тянет на грозу морей", а затем именно эти ракеты потопили гордость российского флота, корабль "Москва". Нападение на Украину показало, чего стоит российская пропаганда. Вся планета стала свидетелем старых проржавевших танков, сломанных запчастей, непригодных ракет и прочего, чем так гордились оккупанты. Не являются ли новые заявления очередной попыткой запугать "врагов", сказать сейчас трудно. Однако в США уже заявили , что их эта демонстрация не пугает.

Командующий ракетными войсками стратегического назначения России Сергей Каракаев также заявил, что новое оружие может быть оснащено несколькими гиперзвуковыми боевыми блоками "Авангард", с созданием которых была создана новая эра — эра гиперзвукового оружия.

"Сегодня ни у кого в мире подобных комплексов, стоящих на боевом дежурстве, нет, а у нас есть", – заявляет Сергей Каракаев.