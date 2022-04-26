20 апреля Россия произвела испытательный запуск, после которого, как пишут пропагандистские СМИ, "ядерный щит усилен на долгие годы". Создание этих ракет анонсировал лично Путин в 2018 году. Теперь он же заявляет, что "Сармат" заставит задуматься тех, кто "пытается угрожать" стране.

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Где и когда

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что первый полк, вооруженный межконтинентальными баллистическими ракетами "Сармат", планируют сформировать в Красноярском крае осенью.

Оружие будет использовать те же шахты, что и ракеты "Воевода". Их не будут перерабатывать, лишь немного модернизируют электроникой. Это сэкономит средства и время, говорит Минобороны оккупантов. Вероятно, эту электронику закупили еще до введения санкций или изготовят из остатков комплектующих.

Мы планируем это сделать не позднее осени этого года – сформировать из серийных доставленных нашими предприятиями ракет первый полк, который станет на вооружение в Красноярском крае, в Ужуре,

– заявил Рогозин.

Что известно о ракетах "Сармат"

Первый пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" был произведен с космодрома Плесецк в Архангельской области в среду, 20 апреля.

Межконтинентальная баллистическая ракета разработана в Государственном ракетном центре имени В.П. Макеева (входит в Роскосмос), производителем является завод Красмаш (тоже принадлежит Роскосмосу).

Россия утверждает, что эта ракета способна доставить головную часть массой до 10 тонн, разделяемую на отдельные блоки, в любую точку мира, как через Северный, так и через Южный полюса.

Также россияне называют "Сармат" самой большой, мощной ракетой глобальной дальности, которая "несет в себе такую мощь, способную абсолютно точно охладить любого агрессора".

Ее якобы невозможно сбить, а дальность действия составляет 18 тысяч километров.

Масса ракеты составляет 200 тонн.

Стоит отметить, что Россия всегда расхваливала собственное оружие и пыталась дискредитировать конкурентов, создав миф о непобедимой "второй армии мира". Украинские ракеты "Нептун" в пропагандистских СМИ называли устаревшим хламом, который "не тянет на грозу морей", а затем именно эти ракеты потопили гордость российского флота, корабль "Москва". Нападение на Украину показало, чего стоит российская пропаганда. Вся планета стала свидетелем старых проржавевших танков, сломанных запчастей, непригодных ракет и прочего, чем так гордились оккупанты. Не являются ли новые заявления очередной попыткой запугать "врагов", сказать сейчас трудно. Однако в США уже заявили, что их эта демонстрация не пугает.

Командующий ракетными войсками стратегического назначения России Сергей Каракаев также заявил, что новое оружие может быть оснащено несколькими гиперзвуковыми боевыми блоками "Авангард", с созданием которых была создана новая эра — эра гиперзвукового оружия.

"Сегодня ни у кого в мире подобных комплексов, стоящих на боевом дежурстве, нет, а у нас есть", – заявляет Сергей Каракаев.