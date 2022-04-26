20 апреля Россия произвела испытательный запуск, после которого, как пишут пропагандистские СМИ, "ядерный щит усилен на долгие годы". Создание этих ракет анонсировал лично Путин в 2018 году. Теперь он же заявляет, что "Сармат" заставит задуматься тех, кто "пытается угрожать" стране.
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Где и когда
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что первый полк, вооруженный межконтинентальными баллистическими ракетами "Сармат", планируют сформировать в Красноярском крае осенью.
Оружие будет использовать те же шахты, что и ракеты "Воевода". Их не будут перерабатывать, лишь немного модернизируют электроникой. Это сэкономит средства и время, говорит Минобороны оккупантов. Вероятно, эту электронику закупили еще до введения санкций или изготовят из остатков комплектующих.
Мы планируем это сделать не позднее осени этого года – сформировать из серийных доставленных нашими предприятиями ракет первый полк, который станет на вооружение в Красноярском крае, в Ужуре,
– заявил Рогозин.
Что известно о ракетах "Сармат"
- Первый пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" был произведен с космодрома Плесецк в Архангельской области в среду, 20 апреля.
- Межконтинентальная баллистическая ракета разработана в Государственном ракетном центре имени В.П. Макеева (входит в Роскосмос), производителем является завод Красмаш (тоже принадлежит Роскосмосу).
- Россия утверждает, что эта ракета способна доставить головную часть массой до 10 тонн, разделяемую на отдельные блоки, в любую точку мира, как через Северный, так и через Южный полюса.
- Также россияне называют "Сармат" самой большой, мощной ракетой глобальной дальности, которая "несет в себе такую мощь, способную абсолютно точно охладить любого агрессора".
- Ее якобы невозможно сбить, а дальность действия составляет 18 тысяч километров.
- Масса ракеты составляет 200 тонн.
Командующий ракетными войсками стратегического назначения России Сергей Каракаев также заявил, что новое оружие может быть оснащено несколькими гиперзвуковыми боевыми блоками "Авангард", с созданием которых была создана новая эра — эра гиперзвукового оружия.
"Сегодня ни у кого в мире подобных комплексов, стоящих на боевом дежурстве, нет, а у нас есть", – заявляет Сергей Каракаев.