Россия против Telegram: на сеть натравили приставов, чтобы принудительно взыскать 11 миллионов
Источник:Interfax
Российское издание Interfax сообщает, что местные приставы завели новые дела против Telegram, чтобы взыскать с компании штрафы на общую сумму 11 миллионов рублей. Причина неизменна.
Всего таких дел три. Касаются они не удаленного по требованию России контента.
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Что происходит вокруг Telegram
- Первый штраф составляет 5 миллионов рублей.
- Второй – 2 миллиона.
- Третий – 4 миллиона.
Все они наложены решением Таганского суда Москвы за 20 декабря 2021 года. Тогда компании назначили эти штрафы за отказ удалить запрещенные законодательством страны материалы.
Перед этим, кстати, по информации источника, в середине декабря 2021 года администрация Telegram полностью погасила задолженность по штрафам, которые на тот момент были равны 15 миллионам рублей. Вероятно, эти штрафы компания Павла Дурова тоже в свое время погасит.Напомним, в апреле 2018 года мессенджер был заблокирован тем же судом из-за отказа предоставить ключи шифрования, которыми Telegram защищает данные пользователей. Компания не смогла это сделать, так как, по ее словам, такими ключами просто не владеет, а сам сервис работает по другому принципу, сохраняя ключи шифрования исключительно на устройствах клиентов. Такой ответ власть России не удовлетворил. Блокировка длилась два года, и уже 18 июня 2020 года была снята, поскольку существенных результатов не принесла – попытки блокировки работы мессенджера постоянно приводили то к блокировке сервисов Google, то к недоступности в России Twitter, Facebook, Yahoo! и даже местных "Одноклассников" и "ВКонтакте". Однако сам Telegram исправно работал все два года.