Россия против Telegram: на сеть натравили приставов, чтобы принудительно взыскать 11 миллионов

Российское издание Interfax сообщает, что местные приставы завели новые дела против Telegram, чтобы взыскать с компании штрафы на общую сумму 11 миллионов рублей. Причина неизменна.

Всего таких дел три. Касаются они не удаленного по требованию России контента.

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Что происходит вокруг Telegram

Первый штраф составляет 5 миллионов рублей.

Второй – 2 миллиона.

Третий – 4 миллиона.

Все они наложены решением Таганского суда Москвы за 20 декабря 2021 года. Тогда компании назначили эти штрафы за отказ удалить запрещенные законодательством страны материалы.

Перед этим, кстати, по информации источника, в середине декабря 2021 года администрация Telegram полностью погасила задолженность по штрафам, которые на тот момент были равны 15 миллионам рублей. Вероятно, эти штрафы компания Павла Дурова тоже в свое время погасит.