Россия прощается с безлимитным интернетом: местные операторы поддерживают рекомендации Минцифры

Министерство цифрового развития России направило операторам мобильной связи рекомендацию отключить неограниченное потребление трафика. Это означает конец безлимитных тарифов.

Теперь безлимитные тарифы будут иметь ограничения. На такой шаг оккупанты идут для обеспечения выполнения путинского Указа "О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в Российской Федерации".

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Россия против интернета

В письме говорится о необходимости "должного функционирования сетей связи в России, а также целостного и устойчивого функционирования российской инфраструктуры связи", а также обеспечения равномерной нагрузки на сеть.

В условиях внешнего санкционного давления и сокращения доступности иностранного оборудования необходимо найти баланс по поддержке и развитию мобильных сетей. Мы принимаем меры по разумному потреблению трафика при сохранении качества и доступности основных цифровых сервисов и услуг,

– пишут чиновники министерства.

Как ни странно, операторы связи, по крайней мере, некоторые, поддержали решение, назвав его рациональным: "В условиях объективных сложностей с поставками телекоммуникационного и вычислительного оборудования, которые могут в отрицательном сценарии привести к снижению качества услуг связи и снижению устойчивости сетей, рекомендация Минцифры России выглядит рациональной и своевременной", – сказал директор по связям с госорганами оператора "МегаФон" Владимир Месропян.

Ранее появились сведения о том, что стоимость телеком-оборудования в России выросла на 40% из-за ухода западных вендоров и снижения курса рубля и может возрасти еще на 80%. Не считая этого, прогнозируются сбои в работе российских операторов связи.

Приблизительно того же мнения оператор МТС: "В текущих условиях – это рациональное решение, которое позволит операторам иметь необходимый запас прочности даже при резком росте потребления мобильного интернета", – сказали там.

Похоже, местные блогеры, оставшиеся без монетизации на западных платформах, теперь останутся и без нормального интернета. Возможностей поплакать перед аудиторией из-за закрытия IKEA станет еще меньше.