Теперь безлимитные тарифы будут иметь ограничения. На такой шаг оккупанты идут для обеспечения выполнения путинского Указа "О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в Российской Федерации".
Интересно Россия катится в бездну: профессиональные актеры дубляжа отправились в пиратство
Россия против интернета
В письме говорится о необходимости "должного функционирования сетей связи в России, а также целостного и устойчивого функционирования российской инфраструктуры связи", а также обеспечения равномерной нагрузки на сеть.
В условиях внешнего санкционного давления и сокращения доступности иностранного оборудования необходимо найти баланс по поддержке и развитию мобильных сетей. Мы принимаем меры по разумному потреблению трафика при сохранении качества и доступности основных цифровых сервисов и услуг,
– пишут чиновники министерства.
Как ни странно, операторы связи, по крайней мере, некоторые, поддержали решение, назвав его рациональным: "В условиях объективных сложностей с поставками телекоммуникационного и вычислительного оборудования, которые могут в отрицательном сценарии привести к снижению качества услуг связи и снижению устойчивости сетей, рекомендация Минцифры России выглядит рациональной и своевременной", – сказал директор по связям с госорганами оператора "МегаФон" Владимир Месропян.
Приблизительно того же мнения оператор МТС: "В текущих условиях – это рациональное решение, которое позволит операторам иметь необходимый запас прочности даже при резком росте потребления мобильного интернета", – сказали там.
Похоже, местные блогеры, оставшиеся без монетизации на западных платформах, теперь останутся и без нормального интернета. Возможностей поплакать перед аудиторией из-за закрытия IKEA станет еще меньше.