Теперь безлимитные тарифы будут иметь ограничения. На такой шаг оккупанты идут для обеспечения выполнения путинского Указа "О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в Российской Федерации".

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Россия против интернета

В письме говорится о необходимости "должного функционирования сетей связи в России, а также целостного и устойчивого функционирования российской инфраструктуры связи", а также обеспечения равномерной нагрузки на сеть.

В условиях внешнего санкционного давления и сокращения доступности иностранного оборудования необходимо найти баланс по поддержке и развитию мобильных сетей. Мы принимаем меры по разумному потреблению трафика при сохранении качества и доступности основных цифровых сервисов и услуг,

– пишут чиновники министерства.

Как ни странно, операторы связи, по крайней мере, некоторые, поддержали решение, назвав его рациональным: "В условиях объективных сложностей с поставками телекоммуникационного и вычислительного оборудования, которые могут в отрицательном сценарии привести к снижению качества услуг связи и снижению устойчивости сетей, рекомендация Минцифры России выглядит рациональной и своевременной", – сказал директор по связям с госорганами оператора "МегаФон" Владимир Месропян.

Кстати. Ранее появились сведения о том, что стоимость телеком-оборудования в России выросла на 40% из-за ухода западных вендоров и снижения курса рубля и может возрасти еще на 80%. Не считая этого, прогнозируются сбои в работе российских операторов связи.

Приблизительно того же мнения оператор МТС: "В текущих условиях – это рациональное решение, которое позволит операторам иметь необходимый запас прочности даже при резком росте потребления мобильного интернета", – сказали там.

Похоже, местные блогеры, оставшиеся без монетизации на западных платформах, теперь останутся и без нормального интернета. Возможностей поплакать перед аудиторией из-за закрытия IKEA станет еще меньше.

Напомним, ранее проект Market Rebellion, работающий в сфере образования (криптовалюты, инвестиции, торговля) и кибербезопасности утверждал, что Россия отключится от глобального интернета 11 марта. Однако этого, к сожалению, не произошло.