Россия получила в госсобственность активы Renault и собирается возродить "Москвичи"

Компания Renault приостановила свою деятельность в России в конце марта. Теперь же известный производитель автомобилей заявил о полном выходе и продаже бизнеса, в том числе и завода, властям Москвы.

24 канал собрал последнюю информацию о продаже производственных мощностей, в том числе и реакцию главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина. Он сделал на этот счет очередное заявление.

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Renault продает российский бизнес

Как сообщает Коммерсант со ссылкой на российский Минпромторг, российские активы группы Renault переходят в государственную собственность.

Долю компании в местном "АвтоВАЗе" – 67,69% акций – продали в собственность России в лице Федерального государственного предприятия "Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт" (НАМИ).

Оставшиеся акции автоконцерна сохранит "Ростех", который до этого совместно с Renault владел долей в Alliance Rostec Auto.

Завод "Рено Россия" заберут власти Москвы.

Сервисное обслуживание автомобилей Renault в России будет осуществлять компания АвтоВАЗ, которая также продолжит выпуск всей линейки автомобилей Lada на своих заводах.

Россия возрождает советские автомобили "Москвич"

Мэр Москвы Сергей Собянин уже заявил, что на заводе "Рено Россия" возобновят производство легковых автомобилей под советским брендом "Москвич".



Москвич-412 1975 года выпуска / Фото Светлана Парфёнова

Он добавил, что постарается сохранить большую часть работающего на заводе коллектива.

Иностранный владелец принял решение закрыть московский завод "Рено". Это его право, но мы не можем допустить, чтобы многотысячный трудовой коллектив остался без работы. Потому я принял решение забрать завод на баланс города и возобновить производство легковых автомобилей под историческим брендом "Москвич". Мы постараемся сохранить большую часть коллектива, непосредственно работающего на заводе и у его смежников,

– говорит Собянин.

Основным технологическим партнером станет "КамАз". На первом этапе хотят организовать производство классических автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, а позже – электромобилей. При этом рашисты "работают над локализацией производства в России максимального количества автокомпонентов".

Оставят ли старый дизайн пока неизвестно. Однако было бы интересно увидеть от россиян реакцию на это барахло, ведь они будут вынуждены пересесть с современных дизайнерских иномарок на отечественные "ведра". Большая вероятность того, что эти намерения так и останутся очередным заявлением, которые россияне любят громко делать, но в результате о них забывать.

Если к обычным ДВС-автомобилям вопросов меньше, потому что Россия еще как-то может наскрести деталей из "дружественных стран", то намерения выпускать электрические вызывают смех. Дело в том, что электрокары нуждаются в аккумуляторах. Однако еще в апреле поставщики остановили продажу ключевого компонента батарей – лития.

Рогозин хочет в долю

Между тем, Дмитрий Рогозин, глава "Роскосмоса", заявил, что готов управлять предприятиями, выведенными из-под собственности иностранцев. Об этом он написал в своем телеграмм-канале.

Если губернаторы последуют примеру мэра Москвы и начнут принимать решительные меры в отношении собственности бежавших из России иностранных магнатов, Роскосмос готов брать близкие по профилю предприятия в наше управление и оперативно наладить выпуск высококачественной отечественной продукции гражданского назначения.,

– написал Рогозин.

Какими могли быть эти предприятия, он не уточнил.