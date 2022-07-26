"Роскосмос" покидает международную космическую станцию: ведомство якобы назвало дату выхода из проекта

россия откажется от участия в проекте международного сотрудничества на Международной космической станции (МКС) – решение уже принято. Об этом рассказал новый глава российского космического ведомства Юрий Борисов.

Когда россия покинет МКС

Как сообщает 24 канал, российские пропагандистские ресурсы распространяют заявление нового главы российского космического ведомства, касающегося проекта МКС. В нем отмечается, что "Роскосмос" покинет космическую станцию после 2024 года.

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Безусловно, мы выполним все свои обязательства перед нашими партнерами, но решения и уход с этой станции после 2024 приняты,

– отметил Борисов.

По его словам, к тому времени "Роскосмос" начнет формировать российскую орбитальную станцию. Кстати, слухи о ней ходят уже давно, однако учитывая масштабные санкции, россия скоро не сможет даже самостоятельно летать в космос, не то что строить собственную станцию.

Следует также добавить, что решение о выходе из проекта МКС было принято еще во времена прошлого главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, которого недавно уволили с поста главы космического ведомства.

Точной даты выхода "Роскосмоса" из МКС новый глава также не назвал, поэтому "после 2024 года" для России очень удобна формулировка, поскольку она может означать любую дату десятилетия вперед.

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Пока NASA планирует использовать станцию

Напомним, что NASA планирует использовать станцию до 2030 года. Дальнейших планов будущего станции пока нет, однако одним из вероятных вариантов утилизации МКС (если такое решение будет принято) рассматривается сведение ее с орбиты и затопления в Тихом океане.