Что произошло

Россия 15 ноября провела испытания, в рамках которых был уничтожен недействующий спутник "Целина-Д", находившийся на орбите Земли. О таких "учениях" страна конечно же не предупредила ни США, ни других партнеров.

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Вследствие уничтожения спутника на орбите образовалось более 1,5 тысячи обломков, которые создали угрозу другим космическим объектам включительно с Международной космической станцией. Отмечается, что астронавты и космонавты заняли места на кораблях, чтобы быть готовыми к эвакуации.

Пентагон и Госдепартамент США подчеркнули, что такие действия России являются безответственными и несут непосредственную угрозу МКС. Сейчас движение обломков, образовавшихся в результате уничтожения спутника, отслеживают.

Ответ России

В российском Минобороны утверждают, что вопреки заявлениям США облако космического мусора, что образовалась во время испытаний, не представляет угрозы для орбитальных аппаратов.

США доподлинно известно, что образовавшиеся фрагменты по времени испытаний и по параметрам орбиты не представляли и не несут угрозы для орбитальных станций, космических аппаратов и космической деятельности. Фрагменты внесены в Главный каталог отечественной системы контроля космического пространства и сразу взяты на сопровождение до прекращения их существования,

– говорится в заявлении.

Впрочем, ожидать от россиян признания своей вины или собственных необдуманных поступков дело бесполезное, так что ни такие действия, ни заявления российского министерства вряд ли кого-то сильно удивляют.