Такой шаг направлен на усиление контроля над некоторыми находящимися под временной оккупацией страны-агрессора регионами. Напомним, что назначенные Россией власти в некоторых частях Херсона заявили, что регион уже с 1 мая начнет использовать российский рубль.

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Как это повлияет на связь с регионом

Лондонская компания NetBlocks заявила, что отследила почти полное отключение Интернета в Херсонской области в субботу 30 апреля. Оно задело ряд украинских провайдеров. Соединение было восстановлено через несколько часов, но разные метрики показывали, что трафик теперь идет через Россию.

Подключение к сети было направлено через российский интернет, а не через украинскую телекоммуникационную инфраструктуру, и, следовательно, теперь, вероятно, подлежит российскому интернет-регулированию, наблюдению и цензуре,

– говорится на сайте NetBlocks .

Министерство обороны Великобритании заявило в воскресенье, что действия России в регионе "вероятно свидетельствуют о намерении России оказывать сильное политическое и экономическое влияние в Херсоне в долгосрочной перспективе".

Отмечается, что Россия планирует принять все возможные меры, от введения рубля до контроля над инфраструктурой, чтобы исключить возвращение региона под контроль Украины в будущем.

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Как все происходило