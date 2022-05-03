Такой шаг направлен на усиление контроля над некоторыми находящимися под временной оккупацией страны-агрессора регионами. Напомним, что назначенные Россией власти в некоторых частях Херсона заявили, что регион уже с 1 мая начнет использовать российский рубль.
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Как это повлияет на связь с регионом
Лондонская компания NetBlocks заявила, что отследила почти полное отключение Интернета в Херсонской области в субботу 30 апреля. Оно задело ряд украинских провайдеров. Соединение было восстановлено через несколько часов, но разные метрики показывали, что трафик теперь идет через Россию.
Подключение к сети было направлено через российский интернет, а не через украинскую телекоммуникационную инфраструктуру, и, следовательно, теперь, вероятно, подлежит российскому интернет-регулированию, наблюдению и цензуре,
– говорится на сайте NetBlocks .
Министерство обороны Великобритании заявило в воскресенье, что действия России в регионе "вероятно свидетельствуют о намерении России оказывать сильное политическое и экономическое влияние в Херсоне в долгосрочной перспективе".
Отмечается, что Россия планирует принять все возможные меры, от введения рубля до контроля над инфраструктурой, чтобы исключить возвращение региона под контроль Украины в будущем.
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Как все происходило
- 30 апреля жители Херсонской области и части Запорожской области начали ощущать перебои со связью и Интернетом.
- Впоследствии и связь и мобильный интернет исчезли на значительных территориях регионов.
- В сети начали распространяться фейки, что отключение связи было инициировано Украиной.
- Украинские операторы подчеркнули, что продолжают поддерживать инфраструктуру там, где это возможно, чтобы обеспечить связью людей, которые находятся на временно оккупированных территориях.
- Впоследствии стало известно, что весь интернет-трафик на оккупированной Херсонской области был перенаправлен в Россию.