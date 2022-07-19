Согласно заявлению "Роскомнадзора", Google и ее дочерняя компания YouTube не смогли удалить такие материалы после многочисленных запросов от российского ИТ-контроллера:

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Информация о ходе "специальной военной операции" в Украине (так Россия называет кровавую войну, которую она начала на территории нашей страны), дискредитирующая Вооруженные силы Российской Федерации.

Контент, пропагандирующий экстремизм и терроризм.

Контент, пропагандирующий вредные действия для жизни и здоровья несовершеннолетних.

Информация, пропагандирующая участие в несанкционированных массовых мероприятиях.

В последние месяцы "Роскомнадзор" пытался применить санкции, основанные на разных частях Кодекса об административных правонарушениях в России. В прошлом месяце организация в сотый раз оштрафовала ООО "Гугл" на 1,2 миллиона долларов (68 миллионов рублей) за не удаление запрещенной информации.

Из-за многочисленных "нарушений" одного и того же требования закона следующий штраф будет начисляться на основе выручки и достигать 10% от годового оборота фирмы. Большой штраф в размере 358 миллионов долларов действительно был рассчитан исходя из годового оборота компании в России.

Помимо штрафа, российские пользователи Google Search и YouTube теперь будут видеть предупреждение о нарушении фирмой закона и не смогут размещать рекламу или использовать ее в качестве источников информации. (Стоит отметить, что российские пользователи и так не могут ее размещать, Google запретила это после вторжения России в Украину).

Статус Google, или почему Россия никогда не увидит этих денег

После российского вторжения в Украину страна-агрессор приняла закон о борьбе с фейковыми новостями. Спустя время дочерняя компания Google, Google LLC, была вынуждена объявить о банкротстве, заявив о неспособности продолжать бизнес после серии крупных штрафов и, в конце концов, о банкротстве.

Следует отметить, что смысла в решении Московского суда против Google нет ни одного. Российская дочь Google – ООО "Гугл" сейчас находится в процессе банкротства и подобную сумму с нее взыскать физически и юридически невозможно. Сам Google LLC, конечно же, чихал на россию и не будет (да и не сможет) выплачивать подобные штрафы.

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В то же время прибегнуть к блокировке Google или YouTube "роскомнадзор" не может, поскольку никаких сознательных аналогов создать так и не получилось. И все же предположить, что поисковик и видеохостинг заблокируют в России можно, но тогда российский сегмент окончательно перейдет в VPN.

Платные услуги Google в России остаются доступными, хотя и с некоторыми ограничениями, но фирмы или частные лица не могут покупать рекламные кампании в стране.

Если вы видите в наших новостях фамилии и имена со строчной буквы, это не ошибка, а позиция редакции по поводу действий государств-террористов и отдельных людей, поддержавших полномасштабное вторжение в Украину.