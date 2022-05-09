Россия опубликовала список товаров и брендов для серого импорта: новые цены удивят россиян

После санкций, которые США и ЕС ввели против России, оккупанты начали искать пути выхода из кризиса. Одним из предложений стал параллельный импорт. Однако цены на такой товар будут значительно выше.

В список попали 96 групп товаров, в том числе и технологии известных брендов. Теперь их можно будет ввозить в Россию без разрешения правообладателя. 24 канал собрал последнюю информацию о серых сделках оккупантов.

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Параллельный импорт: что это такое и какие товары он охватит

Параллельный импорт – это ввоз в страну и продажа оригинального товара зарубежного производителя без его согласия.

Это не то же самое, что торговля подделками, маскирующимися под брендовую продукцию. При параллельном импорте речь идет именно о настоящих фирменных товарах. Но если производитель не поставляет их официально, то они завозятся с использованием других механизмов — до сих пор они были запрещены. Завозить товары будут теперь через другие страны, для которых нет санкционных ограничений на покупку продукции. Для таких целей могут использоваться, например, Турция, Китай, Казахстан, Армения, Узбекистан или другие страны, которые Россия называет "дружественными".

В список попали товары таких технологических брендов:

Смартфоны и техника: Apple, Samsung, Sony, Asus, HP, LG, Nokia, Intel, Dell, Microsoft, Cisco, GoPro, Panasonic, Toshiba, Acer, MSI, IBM, Motorola и D-Link.

Игровые приставки: Xbox, PlayStation и Nintendo.

Музыкальная техника: JBL, Bose и Beats.

Мыши, клавиатуры, накопители и видеокарты: Logitech, Kingston и HyperX, Western Digital, Adata, GigaByte.

Бытовая электроника: Electrolux, Miele, Siemens, Dyson и Philips.

В документе, опубликованном Минпромторгом, можно найти ряд неточностей. Например, некоторые компании, включая Apple, Samsung или Intel, указываются в разделе "Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части".

В целом документ содержит различные группы, в том числе автомобили и запчасти для них, двигатели и их части, фармацевтическая продукция, одежда, обувь, косметика, а также оборудование для различных отраслей и другие товары.

Дороже, дороже, еще дороже: сколько теперь будут платить россияне

По информации российского издания Forbes, после легализации параллельного импорта стоимость компьютерной техники и электроники для конечного потребителя может возрасти на 20 – 50 процентов.

Эксперты рынка объяснили, что ввозом по схемам параллельного импорта займутся дистрибьюторы и компании, ранее работавшие на сером рынке техники. У них уже есть выход на нужных поставщиков и продавцов за границей. Однако если раньше они использовали логистические площадки внутри страны, то теперь придется работать с дополнительными (промежуточными) составами за рубежом.

Будет работать это следующим образом: российские продавцы, вероятно, зарегистрируют представительства в одной из вышеперечисленных стран и будут заказывать новый товар сначала туда. После этого он будет перенаправляться в Россию. При этом конечная точка доставки будет скрываться от изготовителя.

Это увеличит расходы на бизнес и потребует повышения цены на товары для конечного покупателя.