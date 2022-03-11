Подробностей пока мало. Все, что сейчас известно, вкладывается в один краткий комментарий пропагандистского медиа "РИА Новости".

Ранее В России хотят признать Meta экстремистской организацией и запретить ей деятельность в стране

Что говорят пропагандисты

WhatsApp не тронут меры против Meta, поскольку это средство общения, а не размещения информации,

– пишут РИА Новости.

Судя по всему, запребриком не знают о существовании в WhatsApp функции Статус, которая является аналогом Stories в Instagram.

В настоящее время против компании Meta возбуждено уголовное дело, которое может привести к признанию его экстремистским с соответствующими последствиями. Следственный комитет проверит "незаконные призывы к насилию в отношении граждан России со стороны сотрудников американской компании Meta".

Кстати говоря. По местным законам максимальное наказание за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности составляет до пяти лет лишения свободы, а по статье при содействии террористической деятельности — до пятнадцати лет.

Однако кого и как собрались сажать, неясно. Все российские медиа, написавшие об этом, упоминают только одно имя – Энди Стоуна, пресс-секретаря компании, добавляя, что "правовой оценке будут подвергнуты" и другие работники.

Кто бы мог подумать, что для Путина страшнее окажутся не санкции США или ЕС, больно ударившие по его народу, а разрешение Meta на словесные пожелания ему смерти. Сразу заметны приоритеты.