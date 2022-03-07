Россия навязывает браузерам "безопасную" технологию шифрования, ключи к которой есть у ФСБ

Федерация оккупантов хочет заставить браузеры, в том числе разработанные за пределами России, поддерживать сертификаты безопасности TLS. Их вроде как "невозможно сломать". Проблема в том, что ключей расшифровки есть у ФСБ.

Российское Минцифры задумало заменить иностранные сертификаты шифрования на российские. Это должно помочь оккупанту выстоять в условиях отзыва сертификатов западными компаниями. 24 канал рассказывает, какие у этого могут быть последствия.

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Будущее российского интернета

Сайты, поддерживающие шифрование трафика, работают по протоколу https.

TLS-сертификаты используются для создания "защищенного" соединения между сайтом и пользовательским компьютером, а расшифровать трафик при его перехвате "почти невозможно".

При этом так называемый "закон Яровой" обязывает российских операторов и провайдеров сохранять даже зашифрованный трафик, что довольно бессмысленно.

Выдача сайтам TLS-сертификатов придаст смысл этому требованию, поскольку шифрование трафика осуществляется по протоколам, одобренным ФСБ, у которой есть ключи для его расшифровки.

Разработчики популярных зарубежных браузеров – Chrome, Safari, Edge, Firefox, Opera и других – могут счесть созданные в России TLS-сертификаты опасными и откажутся от их поддержки. Если так случится, пользователи этих браузеров в лучшем случае будут видеть предупреждение об опасном соединении, а в худшем – вообще не смогут посещать сайты, на которых используются российские сертификаты, ведь они просто не будут работать.

Известно, что власти России уже проводили испытания перехода на собственные сертификаты безопасности в 2017 году, а теперь начали распространять их среди собственных юридических лиц. Яндекс и VK (ВКонтакте) уже согласились внедрить поддержку российских TLS-сертификатов в свои браузеры Яндекс.Браузер и Atom соответственно.